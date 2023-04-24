Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию почти до 800 видов товаров

Политолог назвал подоплеку высказываний китайского посла в Париже

Политолог: Посла КНР на резкие заявления могла спровоцировать Прибалтика

Слова посла КНР в Париже Лю Шайе про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен.

«Китай в своей политике и дипломатии всегда опирался на то, что суверенитет государства превыше, чем право нации на самоопределение. Именно исходя из этого Пекин отстаивает свою позицию в тайваньском вопросе, считая остров частью суверенного Китая и не иначе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Сегодня мы увидели яркое подтверждение того, что вопреки всему, международные отношения не законсервированы, а продолжают развиваться и меняться в духе времени. По-видимому, та линия китайской политики, которая была затронута послом Поднебесной во Франции, в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения и в самом Пекине», – полагает собеседник.

«Это первое публичное заявление представителя Китая по Крыму в таком ключе. На протяжении определенного времени мы уже наблюдаем формирование российско-китайского альянса. И официальное признание российской позиции по одному из самых важных для Москвы вопросов, может стать одним из его новых этапов», – отметил он.

«Что касается тезиса про суверенитет стран СНГ, то прежде, чем его оценивать, еще предстоит внимательно проанализировать слова китайского дипломата. Безусловно, оспаривание суверенности отдельных стран не входит в традиции китайской дипломатии. Однако слова посла могли быть вызваны тем, что ряд стран бывшего СССР, в частности прибалты, заняли абсолютно антикитайскую позицию в вопросе Тайваня», – рассуждает эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале отметил, что «переоценивать значимость этих рассуждений посла не стоит, тем более видеть в них преддверие пересмотра официальной позиции КНР».

Вместе с тем, отмечает он, «одним из столпов международной политики второй половины ХХ века считалась неоспоримая незыблемость границ – как легли, так и легли, всё». «Сегодня мы наблюдаем полную и, по всем признакам, окончательную эрозию мирового порядка второй половины ХХ столетия, а это помимо всего прочего означает возвращение к более ранним практикам, при которых границы не считались священными догмами. Чему свидетельств немало, и данное высказывание посла КНР – в том ряду», – пишет эксперт.

Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.

Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.

Как пишет РИА «Новости», эти заявления вызвали негодование в Прибалтике и на Украине. Так, украинский посол во Франции Вадим Омельченко в своем аккаунте в соцсети заявил, что у его китайского коллеги могут быть проблемы с географией. А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ждет от Пекина опровержения высказываний Лю Шайе.

«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», – написал он в соцсетях.

О недоверии Китаю в вопросах мирного урегулирования ситуации на Украине заявил его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в «посредничестве в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы», – отметил он в соцсети.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна сообщил СМИ, что вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу представителя Пекина во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – высказался он.

Напомним, посол Китая в Париже не впервые выступает с такими резкими высказываниями. В августе он заявил, что у украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.

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