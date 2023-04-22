В Конгрессе США пожаловались на расходы для погашения процентов по госдолгу

Спикер Палаты представителей Маккарти посетовал на необходимость тратить 17,5% налогов в США на проценты по госдолгу

Если не изменить ситуацию с госдолгом США, то в следующие десять лет на погашение процентов по нему придется тратить 17,5% собираемых в стране налогов, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Маккарти в Twitter (соцсеть заблокирована в России) обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент «игнорирует долговой кризис». По словам конгрессмена, если продолжать «прятать головы в песок», 17,5% налогов придется направить не на «оборону» и социальные программы, даже не на «сам долг», а лишь на «оплату процентов», передает РИА «Новости».

Напомним, в администрации США встревожены отсутствием переговоров по повышению лимита госдолга между Байденом и Маккарти. Маккарти предложил повысить лимит на 1,5 трлн долларов при условии экономии в размере более 4,5 трлн долларов, а также снижения роста госрасходов до 1% в год или ниже.



