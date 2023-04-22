Bild: Россия решила выслать 34 немецких дипломата

Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы

Певица Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле о Дне Победы желанием сохранить карьеру в Латвии

Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике ее государства, так как она не может ставить крест на своей карьере, заявления о приватизации Россией Дня Победы – «хаос мысли», его сложно комментировать, заявила советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая.

Броневицкая, передает Regnum, считает, что Вайкуле отрабатывает латвийский бюджет на свои фестивали: «Каждый живет в своей стране, она живет в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране».

Броневицкая полагает, что Вайкуле таким образом не хочет ставить крест на своей карьере: «Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике ее государства. Вот и все. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».



Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая считает, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.

Она также дала оценку заявлению Вайкуле, что памятники советским воинам якобы не представляют художественной ценности. По мнению Броневицкой, эту ценность в Европе специально принижают в политических целях. «Эта демагогия нам в помощь», — считает певица.

Ранее певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык.