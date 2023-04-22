Российскую команду по конкуру не допускали до разминки на турнире в Ташкенте из-за герба и флага на форме

Российскую команду по конкуру не допускали до разминки на турнире в Ташкенте из-за футболок с флагом и гербом страны, спортсменам не дали время на подготовку и исковеркали имена и фамилии, сообщила всадница Дарья Кукушкина.

По словам Кукушкиной, в первый день соревнований польский судья попросил россиян «не мозолить глаза» красной формой с гербом и флагом России. На второй день команду попытались не пустить на разминку вместе с другими спортсменами, и хотели отправить разминаться на другое поле, которое не было официальным, передает РИА «Новости».

По словам Кукушкиной, пока представители россиян разбирались с главным судьей, команда полтора часа то шагала, то стояла, потому что «рысить» и «галопировать» запрещал главный судья.

В итоге, российскую команду допустили к разминке, но стоя в углу, пока все остальные не разомнутся, при этом время на подготовку решили России не выделять.

«Как мы должны успеть сделать рысь, галоп и прыжки за минуту, главный судья решил не объяснять.Еще хотелось бы отметить: судья, что объявляет спортсменов на поле, идеально выговаривала имена и фамилии казахских, узбекских и киргизских спортсменов. Но нас решили максимально исковеркать. Я была Дарина Кукушкина», – отметила спортсменка.

В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация конного спорта (FEI) запретила российским и белорусским лошадям, всадникам и официальным лицам участие в международных соревнованиях, а также отменила проведение всех турниров на территории России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что представлявший Россию на двух Олимпиадах всадник Туганов будет выступать за Палестину.