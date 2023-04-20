Вынесен приговор участвовавшему в нападении на псковских десантников в 2000 году

Осужден Махди Магомедов по кличке Палач, участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000-м году, когда погибли 84 военнослужащих, сообщили в Следственном комитете и ФСБ.

Обвиняемого признали виновным в посягательстве на жизнь военных, с учетом ранее вынесенного приговора ему назначили окончательное наказание в виде 23 лет колонии строгого режима, сообщили в СК, передает РИА «Новости».

Палач уже отбывает срок в 21 год за нападение в марте 2000 года в Веденском районе Чечни на сводную колонну пермского ОМОНа и военных веденской комендатуры. В результате того нападения погибли 36 сотрудников МВД и семеро военнослужащих Таманской дивизии.

Махди Магомедов также участвовал в банде Басаева и Хаттаба.

Нападение на Псковских десантников произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности у поселка Улус-Керт Шатойского района Чечни, военных атаковала объединенная вооруженная банда под руководством Басаева и Хаттаба.

В апреле 2022 года в Петербурге задержали шестерых фигурантов уголовного дела о нападении на псковских десантников.