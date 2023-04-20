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Украинский солдат назвал «настоящим адом» ситуацию в Артемовске
FT: Украинский солдат рассказал, как почти весь его взвод «слег» за день в Артемовске
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Украинский солдат рассказал, что из всего его взвода только трое не были убиты или ранены всего за один день, проведенный в боях за Артемовск.
Как признался Financial Times военный по имени Алексей, во взводе, который состоял из 21 солдата, только трое, в том числе он сам, пережили день в городе без ранений. Он признался, что «это был настоящий ад», передает РИА «Новости».
По данным издания, Украина в Артемовске уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия.
Ранее в четверг военкоры сообщили, что российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр, однако ВСУ пытаются помешать им закрепиться. До этого стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска.
На поставленной ВСУ технике НАТО появились новые опознавательные знаки
На западной военной технике на Украине обнаружили новый тактический знак в виде горизонтальный стрелки с цифрами, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Знак замечен на американских БМП Bradley и словенских танках М055S (Т-55) у 47-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что, вероятно, ВСУ применят эту технику для контрнаступления.
До этого Newsweek сообщал, что киевский режим готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Власти Киева объяснили вспышку над городом падением спутника НАСА
Глава военной администрации Киева Попко объяснил вспышку над городом падением спутника НАСА
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Яркое свечение в небе над Киевом, по предварительной информации, было результатом падения на Землю космического спутника НАСА, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как сообщили киевские власти в соцсетях, наблюдалось «яркое свечение воздушного объекта». Была объявлена воздушная тревога, чтобы «избежать жертв от падений на землю обломков». Сообщается, что «ПВО не работала».
Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске) и в Харьковской области. Воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в тех частях Запорожской области и ДНР, которые удерживают украинские войска, передает ТАСС.
В среду в НАСА сообщили, что старый спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля, передает РБК.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на жителей города сообщали, что в небе над Киевом была «яркая вспышка», которую видели и жители области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Белой Церкви, Запорожье и Днепропетровске.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Украинский посол назвал главный успех российской спецоперации
Посол Украины Пристайко: Россия многого добилась в ходе спецоперации на Украине
Россия достигла значимых успехов в ходе спецоперации на Украине, главным из них является сухопутный коридор в Крым, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
Пристайко в интервью Newsweek признал, что Россия «многого добилась».
Он отметил, что большие надежды, возлагаемые на планируемое украинское контрнаступление, являются «очень нездоровыми», поскольку если оно окажется «недостаточно успешным», от Киева потребуют сесть за стол переговоров с Москвой, пишет РБК.
Переговоры, по словам украинского дипломата, будут означать, что Киеву предложат «низко висящие плоды».
«Не надо быть гением, чтобы понять, что от нас будут требовать: хотя бы Крым», – предположил Пристайко.
Ранее Newsweek писал, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Артемовск блокировали с севера и юга подразделения ВДВ
ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, российские штурмовые отряды освободили три квартала города, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, цитирует Конашенкова ТАСС.
Подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группы войск «Южная» оказывали поддержку штурмовым отрядам, заключил он.
Ранее источник сообщал, что ВСУ при отступлении из поселка Цветмет возле Артемовска взорвали четыре многоэтажки, в подвалах которых укрывались около 20 мирных жителей.
До этого сообщалось, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана в Москве
По делу о хищении в госпрограмме «Пушкинская карта» экс-замминистра культуры Ярилова задержана в Москве
В Москве по делу о хищении свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта» задержана экс-замглавы Минкультуры России Ольга Ярилова, сообщают информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Идут следственные действия. Ярилова работала заместителем министра культуры с 2018 года по 2021 год, покинув должность по собственному желанию, передает ТАСС.
Напомним, в СК России в марте сообщили, что открыто уголовное дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта».
Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
Испанские СМИ рассказали о жизни российских пленных в лагере возле Львова
Mundo рассказала о жизни российских пленных в лагере в районе Львова
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Испанское издание Mundo рассказало о жизни российских пленных в лагере в районе Львова, журналисты показали, как пленные работают за один евро в день и «жадно поглощают еду, как будто не ели несколько дней».
По данным издания, в лагере есть два «социальных» класса. К первому относятся «этнические русские» из Санкт-Петербурга и Москвы, ко второму, большему, по данным издания, классу относятся те, кого в лагере называют «расходным материалом», передает РИА «Новости».
Так, по данным издания, речь идет о жителях Донбасса. Среди захваченных в плен также есть представители из российских республик «с более темной кожей и раскосыми глазами».
Охранники рассказали журналистам, что в лагере содержатся участники группы «Вагнер», но пообщаться с ними журналистам не разрешили.
Mundo также описывает столовую лагеря, стены которой увешаны колючей проволокой. По данным издания, в столовой пленные «жадно поглощают еду, сгорбившись над тарелкой, как будто не ели несколько дней».
Напомним, около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
В Киеве предложили Shell передать Украине выручку от продажи бизнеса в России
Советник Зеленского Устенко считает, что Shell должна передать Киеву выручку от продажи бизнеса в России
В случае если британская нефтегазовая компания Shell закроет сделку по продаже бизнеса в России, вырученные «кровавые деньги» ей следует перевести Украине, считает советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Устенко заявил газете Politico, что после завершения сделки Shell, как ожидается, на счета компании поступит более 1 млрд долларов российских средств. Советник украинского президента назвал эти деньги «кровавыми», призвав британский концерн направить все доходы и дивиденды «на нужды жертв войны», передает РИА «Новости».
Напомним, российское правительство утвердило оценку доли Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.
В феврале Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development.
Эксперт объяснил провал попыток Запада оставить Россию без микрочипов
Илья Массух: России необходимо пять-семь лет на восстановление производства микроэлектроники
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Для возрождения собственного производства электронных компонентов России потребуется пять-семь лет, однако уже сегодня, несмотря на западные санкции, страна наладила поставки со странами Юго-Восточной Азии, рассказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, комментируя признание американскими СМИ провала попытки Запада оставить Россию без чипов.
Американская газета New York Times заявила, что западные санкции не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, признав, что Западу не удалось добиться «чистой победы». Эти компоненты, как пишет издание, идут в страну через Армению, Казахстан и другие государства. Кроме того, существенно увеличились поставки чипов из Китая.
«Так устроено, что если одна страна имеет какие-то технологические производства, она не может доминировать и навязывать использование либо исключительно своего оборудования, либо полностью запрещать использовать его. Как показал последний год, мы достаточно спокойно адаптировали цепочки поставок под поставки из Юго-Восточной Азии, где, кстати, все эти чипы и производят, в том числе американские», – говорит Массух.
Он подчеркивает, что ситуация с поставками «запрещенных» электронных компонентов осложнена барьерами, но является вполне рабочей.
Импортозамещения в данном секторе в ближайшее время не предвидится, поскольку России необходимо время для восстановления данного производства, продолжает собеседник. Причем его крах никак не связан с западными санкциями. Отсутствие российской микроэлектроники берет свое начало с 1991–1992 годов. Тогдашний президент России Борис Ельцин издал один из первых своих указов – ликвидировать Министерство радиопромышленности, Министерство электронной промышленности и Министерство среднего машиностроения СССР, что уничтожило развитие в этой области. «Учитывая достаточно сложный и долгий по времени цикл развития данных технологий, нас настигла эта история в эти годы. Поэтому и без американских санкций у нас своих электронных компонентов не было. И на то, чтобы восстановить, что было разрушено, потребуется порядка пяти – семи лет. Россия сейчас работает над этим», – заключил Массух.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Россия намерена использовать в отечественной электронике микропроцессоры из дружественных стран. При этом эксперты считают, что в стране необходимо запустить собственное производство микрочипов.
ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре дома с 20 жителями
Украинские военные два дня назад при отступлении из поселка Цветмет близ Артемовска взорвали четыре многоэтажных дома, в подвалах которых укрывались минимум 20 мирных жителей, сообщили в силовых структурах ДНР.
По данным ведомств, в подвалах девятиэтажных домах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей, все погибли, передает ТАСС.
Свидетелями стали находящиеся рядом в частном секторе, которым помогли эвакуироваться российские военные.
Ранее стало известно, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Напомним, в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
Верующие попытались оттеснить полицейских в Киево-Печерской лавре
Верующие предприняли попытки оттеснить и пристыдить полицейских в Киево-Печерской лавре
Верующие канонической Украинской православной церкви пытаются оттеснить представителей киевской полиции у закрытой галереи Ближних пещер Киево-Печерской лавры.
В Сети опубликован видеоряд, на кадрах которого видно, что вооруженные автоматами полицейские стоят у закрытого входа в галерею Ближних пещер, в то время как верующие требуют у них предоставить обосновывающее их действия решение суда, передает РИА «Новости».
Очевидцы рассказали, что верующие пели «Христос воскресе из мертвых», но после обострения ситуации начали оттеснять полицейских с криками «Ганьба!» («Позор!»).
«Шакалы! Стоит, вытянулся, отвернулся – ты говори уже в глаза!» – заявляет один из прихожан.
Сами полицейские на провокации не реагируют, остаются на месте.
Ранее к одному из корпусов Киево-Печерской лавры подошли полицейские с автоматами.
В среду комиссия Минкультуры Украины опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры. Напомним, в мае Собор УПЦ принял решение о разрыве отношений с РПЦ, но украинские власти все равно захотели выгнать священнослужителей и монахов Украинской православной церкви из лавры.
В Белом доме рассказали о неудачных попытках Байдена поговорить с Си Цзиньпином
Американский президент Джозеф Байден по-прежнему хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байден хочет позвонить Си Цзиньпину, но пока обновлений от китайской стороны по этой теме все еще нет, заявила Жан-Пьер, передает РИА «Новости».
Американская администрация верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность отношений с учетом конкуренций двух стран.
Рекордсменку по сверхмарафону дисквалифицировали за проезд части дистанции на машине
Рекордсменка по сверхмарафону признала, что в забеге проехала часть дистанции на машине
Мировую рекордсменку в сверхмарафоне из Шотландии Джоасию Закржевски дисквалифицировали после того, как стало известно, что часть недавнего забега она проехала на машине, пишет Times.
В начале апреля 47-летняя бегунья пришла третьей в 50-мильном (80,5 км) забеге между Манчестером и Ливерпулем, анализ данных при помощи сервиса отслеживания активности Strava показал аномальные данные на одном из отрезков длиной в 4 км, передает ТАСС со ссылкой на Times.
По данным издания, спортсменка одну милю (1,6 км) она преодалела за 100 секунд, это означало скорость около 58 км в час.
Подруга Закржевски заявляла, что та чувствовала себя уставшей и больной и хотела сняться с соревнований. Она до этого совершила перелет из Австралии продолжительностью 48 часов.
Подруга добавила, что рекордсменка сотрудничала с расследовавшими инцидент организаторами, и раскаивается в произошедшем.
Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.