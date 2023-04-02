В приграничном курском селе в результате обстрела семь жителей получили ранения

Семь жителей, среди которых трое детей и подросток, из приграничного села Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, пострадавшие являются членами нескольких семей, во время обстрела они занимались уборкой на кладбища в селе Николаево-Дарьино. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.

Ранее Старовойт сообщал, что село Искра Курской области попало под массированный обстрел со стороны Украины.