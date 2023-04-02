В Нидерландах тысячи женщин подали иск против AbbVie из-за грудных имплантатов

Dutch News: Около 5 тыс. женщин в Нидерландах подали иск против фирмы AbbVie из-за грудных имплантатов

Около 5 тыс. женщин в Нидерландах подали коллективный иск против американской биофармацевтической компании AbbVie из-за неисправных грудных имплантатов, вызывающих лимфому, сообщили СМИ.

Как сообщает портал Dutch News, около 5 тыс. женщин в Нидерландах подписали коллективный иск против фармацевтической компании AbbVie, чтобы потребовать возмещения ущерба за бракованные грудные имплантаты, передает РИА «Новости».

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), общая сумма, запрошенная пострадавшими, может достигнуть 900 млн евро (978,3 млрд долларов США), так как еще 55 тыс. женщин приобретали имплантаты компании AbbVie.

По сообщению телекомпании, речь идет об имплантах Biocell или Natrelle, производства ирландской фирмы Allergan, дочерней компании AbbVie, которые увеличивают риск развития редкой формы лимфомы. Организация требует от AbbVie возместить ущерб за удаление грудных имплантатов и реконструкцию молочных желез и выплатить компенсацию.

Ранее Американская компания AbbVie сообщила Росздравнадзору об ограничении поставок в Россию препарата «Синагис» с действующим препаратом паливизумаб.