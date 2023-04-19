Российские силы уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец

В районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады ВСУ.

Отмечается, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. В районе населенного пункта Двуречная уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 75-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

Также сообщается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.

В районах населенных пунктов Ступочки, Красное Донецкой народной республики, а также в северо-западной и центральной частях города Артемовск пресечены попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.

В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 380-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой народной республики, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Владимировка и Нескучное Донецкой народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За прошедшие сутки потери противника на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах.

Ранее сообщалось, что ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, российские штурмовые отряды освободили три квартала города.