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18 апреля, вторник | Последнее обновление — 23:00 | vz.ru
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К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кириенко рекомендовал опыт Орловской области для поддержки ветеранов СВО
Кириенко поддержал идею использования семейных МФЦ, в которых будет отдельное окно для участников СВО
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проинспектировал в Орловской области готовящееся к открытию отделение фонда «Защитники отечества», пообщался с молодежью из «Движения первых» и юными изобретателями из детского технопарка «Кванториум».
Семейный МФЦ в Орле станет базовым для работы филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Семейные МФЦ представляют собой готовую инфраструктуру для развертывания Центров поддержки военнослужащих.
Орловская область стала инициатором создания семейных МФЦ. Сейчас на Орловщине действует уже сеть таких центров.
«Семейные МФЦ оказывают комплексную поддержку: психологическую и юридическую помощь, социальные услуги и сопровождение. Эта помощь оказывается в режиме «одного окна», - рассказал глава региона Андрей Клычков.
Кириенко отметил, что создание семейных МФЦ, в которых будет размещаться отдельное окно для участников СВО, это правильная идея.
«Сегодня мы посмотрели, как готовится открытие Фонда «Защитники отечества». Вы знаете, что решением президента России с 1 июня начнет работать отдельный фонд, задачей которого является поддержка участников СВО и их семей, ветеранов. Эта работа в Орловской области уже развернута. Мы сегодня ее посмотрели. Это очень хороший проект. Орловская область образец для подражания», – сказал он.
«Идея создания Семейных МФЦ, в которых будет размещаться отдельное окно для участников СВО, это очень правильная идея. Эту идею многие регионы подхватили. Мы ее рекомендуем как пример важного позитивного опыта. В целом считаю, что работа на орловской земле по поддержке участников СВО и их семей организовано хорошо. Хочу сказать спасибо руководству региона и просто неравнодушным людям», - отметил Кириенко.
Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина Кириенко и Клычков пообщались с активистами «Движения первых» и юными изобретателями из детского технопарка «Кванториум».
«Орел и Орловская область всегда были примером патриотического воспитания молодежи. Здесь никогда не прерывалась традиция детских патриотических организаций. Сегодня очень активно развивается Российское движение детей и молодежи, прекрасный Дворец пионеров. Пример – как ребята возвращаются с СВО, кто по ранению, кто в связи с истечением срока контракта и то, как они вовлекаются в патриотическое воспитание молодежи. Мне кажется это очень важная история», – заявил Кириенко.
Он указал на «пример Дениса Орлова – героического парня». Орлов – руководитель Орловского городского отделения «Движение первых», участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, медалей «За Отвагу» и Суворова.
Кириенко заявил: «Когда о патриотическом воспитании говорят родители и учителя – это очень важно. Но когда это делают ребята, которые личным примером показали, что такое настоящий патриотизм, преданность своей стране – они имеют на это другое моральное право. Для ребят это возможность найти себя после службы в армии. А для нас это крайне важно с точки зрения воспитания подрастающего поколения и передачи им тех же традиций, которые достойно показывают наши герои в зоне СВО».
В завершение визита Кириенко отметил динамику развития региона: «Городское пространство и среда жизни людей меняется на глазах, и это очень здорово. Ну и вообще, знаете, понятно, что последние годы непростые, два года ковида, 2022 и 2023 год – СВО. Вызовов хватает. Тем не менее, несмотря на все сложности и на все вызовы, видна динамика в развитии Орловской области практически по всем направлениям».
Напомним, в апреле российский президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО
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Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поездка Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее, передает ТАСС.
Он отметил, что Путин лично приехал в штабы «Днепр» и «Восток», «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Российские штурмовые отряды за сутки заняли три квартала Артемовска
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Штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часоого Яра и Константиновки.
Для поддержки штурмовиков авиацией за сутки было совершено шесть вылетов самолетов. Артподразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи.
Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили более 290 военнослужащих и наемников.
Уничтожена машина пехоты, три бронемашины, машина РСЗО «Град», американская арт система М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Крахмального, Ольшаны, Кучеровки и Двуречной Харьковской области, сообщил Конашенков.
Рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 35 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские самоходных гаубицы М109 Paladin, а также гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям под Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР, Тернами и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 80 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям недалеко от Угледара и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Полтавки Запорожской области. Ликвидированы около 30 военнослужащих, три машины пехоты, гаубица Д-20.
Под Гуляйполем и Червоной КриницаейЗапорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 25 военнослужащих, американская арт система М777, две гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
Возле Тернов и Авдеевки ДНР поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах пунктов Снигиревка и Кобзарцы Николаевской области уничтожены два склада топлива украинской техники.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников возле Добролюбовки Харьковской области, Кременной, Коломыйчихи, Червонопоповки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе
Мирошник: Путин проверил ключевые оборонительные позиции в зоне СВО
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Приезд Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область поднимет дух наших военнослужащих и одновременно продемонстрирует противнику решимость РФ оборонять наши рубежи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
«Обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных», – отмечает эксперт.
«Нам также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки. Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появятся сообщения о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины», – резюмирует Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил лидеру РФ о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Примечательно, что визит президента проходит на фоне обсуждения в западных СМИ даты планируемого контрнаступления ВСУ. По их данным, масштабная атака начнется 30 апреля.
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Командующий группировкой «Днепр» сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Макаревич сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Группа российских войск «Днепр» во время спецоперации занимает оборону в соответствии с распоряжением, доложил российскому лидеру Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич.
По его словам, «товарищ верховный главнокомандующий ВС России (президент – прим. ВЗГЛЯД) в курсе, что группировка «Днепр» занимает оборону в соответствии с распоряжением, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.
Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете
Президент Владимир Путин на вертолете прибыл в штаб войск «Днепр»
Российский лидер Владимир Путин на вертолете прилетел в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин прилетел на вертолете, после чего пересел в автомобиль. Сам он был не за рулем, его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, передает РИА «Новости».
В штабе президент заслушает доклады и поздравит военнослужащих с праздником Пасхи.
Кроме того, глава государства передал военным копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Уточняется, что президент после этого на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы заслушать доклады об обстановке на этом направлении.
По информации пресс-службы Кремля, рабочие поездки Путина заранее не готовились, передает ТАСС.
Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Путин в штабе в Херсонской области поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
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Президент Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с Пасхой. Глава государства передал им копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Президент подарил икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам во время совещания в штабе, сидя за столом в кабинете, передает ТАСС. Обращаясь к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, Путин отметил, что тот может взять икону с собой в войска.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
Это первое посещение президентом России Херсонской области.
В ходе посещения штаба Путин заслушал доклады Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, а также других высших офицеров о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.
Ранее во вторник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.
Блогеры предположили, кому принадлежал оригинал подаренной Путиным десантникам иконы
Блогеры: Путин подарил десантникам копию иконы графа Милютина
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Блогеры предположили, что оригинал иконы, копию которой президент Владимир Путин подарил десантникам в Херсонской области в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр», принадлежал графу Милютину.
Президент Владимир Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. При этом он подчеркнул, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Блогеры выразили уверенность, что речь идет о Милютине.
«Граф Милютин – один из наиболее успешных министров обороны XIX века», – написал, в частности, журналист Владимир Соловьев в своем канале в Telegram.
«Дмитрий Милютин, реформатор российской армии, 20 лет прослуживший на посту и дослужившийся до звания фельдмаршала», – добавляет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в канале «Пул № 3».
Журналист Андрей Медведев в своем канале отметил: «Вероятно, Путин говорил про графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Ветеран кавказских войн, реформатор русской армии, один из идеологов покорения Туркестана. Именно Милютин последовательно проводил политику противостояния с Британией, понимая, что именно англосаксы главный враг России».
Его коллега Константин Малофеев у себя в Telegram-канале подчеркнул: «Символическое вручение ... копии образа Спаса Нерукотворного, оригинал которого принадлежал военному министру Российской империи графу Дмитрию Милютину, невозможно переоценить.
При графе Милютине страна добилась величайших успехов. Победив и в затянувшейся Кавказской войне, и в Русско-турецкой кампании 1877-1878 годов, освободившей от османского ига* многие православные народы. Кроме того, именно граф Милютин осуществил эффективную военную реформу, заключавшуюся в переходе от рекрутских наборов к всеобщей воинской повинности».
Задержан нападавший на детей в парке Москвы педофил
Задержан подозреваемый в приставаниях к маленьким девочкам в столичном парке, он пытался совратить 11-12-летних детей, заявила старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Подозреваемому 51 год, 15 апреля его заметили в одном из парков на севере города, он схватил 12-летнюю девочку и совершил «действия сексуального характера», пояснила Иванова, передает РИА «Новости».
После этого мужчина накинулся на другую 11-летнюю девочку и попытался сделать то же самое, но не смог, поскольку ребенок оказал «активное сопротивление».
Ему предъявили обвинение, в ходе допроса он признал вину. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и покушении на насильственные действия сексуального характера.
Следствие намерено запросить в суде ареста для подозреваемого.
Осенью в Ленинградской области задержали педофила и его сообщницу, СМИ сообщали, что девушка якобы заманивала детей к мужчине за деньги.
ВСУ заминировали большинство домов в Артемовске
В Артемовске (украинское название – Бахмут) большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе, сообщают СМИ.
Как рассказал РИА «Новости» боец группы «Вагнер», многие из зданий ВСУ не успели подорвать при отходе, но часть из них украинские военные подрывали перед непосредственным приближением штурмующих подразделений российской стороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.
Религиовед объяснил символичность дара Путина военным
Религиовед Лункин: Путин иконой «Спас Нерукотворный» благословил военных на подвиги
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Русские воины испокон веков видели в Спасе Нерукотворном своего покровителя, поэтому подарок главы государства военнослужащим в зоне СВО очень символичен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал религиовед Роман Лункин. Ранее президент России Владимир Путин подарил военным группировок «Днепр» и «Восток» в зоне СВО икону-складень с образом Спаса Нерукотворного.
«В православии всегда считалось, что воинам помогает сам Спаситель. Еще княжеские полки на Руси шли в бой с изображением Спаса Нерукотворного на стягах. Если мы вспомним картины Ледового побоища и других сражений тех времен, там тоже присутствует лик Спасителя», – рассказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Кроме того, в подарке подчеркивается важность праздника Пасхи для россиян и для всего славянского мира. Президент, как человек глубоко верующий, не мог обойти эту тему стороной и не поздравить военнослужащих», – отметил он.
«Глава государства дарит военным складень со Спасом Нерукотворным в качестве помощи в их деле, благословляя на новые победы. Помимо религиозного значения, это еще очень патриотический и исторический подарок. Путин связывает его с министром обороны Российской империи, кому принадлежал оригинал иконы. Вместе с тем мы могли заметить, что президент не стал акцентировать внимание на личности министра и императора, в эпоху которого тот работал», – рассуждает собеседник.
«Я думаю, это было сделано намеренно, чтобы избежать ненужных ассоциаций. Но стоит отметить, что с XIX веком связаны большие победы нашей страны и отстаивание интересов России в Европе, на Балканах, Кавказе и в Закавказье, в Средней Азии», – заключил Лункин.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил президенту о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
В Сети предположили, что оригинал иконы принадлежал графу Дмитрию Милютину. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «подаренные военным иконы «Спас Нерукотворный» – копии иконы, принадлежавшей министру Ванновскому». По его словам, оригинал передадут в главный храм Вооруженных сил.
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