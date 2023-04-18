Кириенко рекомендовал опыт Орловской области для поддержки ветеранов СВО

Кириенко поддержал идею использования семейных МФЦ, в которых будет отдельное окно для участников СВО

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проинспектировал в Орловской области готовящееся к открытию отделение фонда «Защитники отечества», пообщался с молодежью из «Движения первых» и юными изобретателями из детского технопарка «Кванториум».

Семейный МФЦ в Орле станет базовым для работы филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Семейные МФЦ представляют собой готовую инфраструктуру для развертывания Центров поддержки военнослужащих.

Орловская область стала инициатором создания семейных МФЦ. Сейчас на Орловщине действует уже сеть таких центров.

«Семейные МФЦ оказывают комплексную поддержку: психологическую и юридическую помощь, социальные услуги и сопровождение. Эта помощь оказывается в режиме «одного окна», - рассказал глава региона Андрей Клычков.

Кириенко отметил, что создание семейных МФЦ, в которых будет размещаться отдельное окно для участников СВО, это правильная идея.

«Сегодня мы посмотрели, как готовится открытие Фонда «Защитники отечества». Вы знаете, что решением президента России с 1 июня начнет работать отдельный фонд, задачей которого является поддержка участников СВО и их семей, ветеранов. Эта работа в Орловской области уже развернута. Мы сегодня ее посмотрели. Это очень хороший проект. Орловская область образец для подражания», – сказал он.

«Идея создания Семейных МФЦ, в которых будет размещаться отдельное окно для участников СВО, это очень правильная идея. Эту идею многие регионы подхватили. Мы ее рекомендуем как пример важного позитивного опыта. В целом считаю, что работа на орловской земле по поддержке участников СВО и их семей организовано хорошо. Хочу сказать спасибо руководству региона и просто неравнодушным людям», - отметил Кириенко.

Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина Кириенко и Клычков пообщались с активистами «Движения первых» и юными изобретателями из детского технопарка «Кванториум».

«Орел и Орловская область всегда были примером патриотического воспитания молодежи. Здесь никогда не прерывалась традиция детских патриотических организаций. Сегодня очень активно развивается Российское движение детей и молодежи, прекрасный Дворец пионеров. Пример – как ребята возвращаются с СВО, кто по ранению, кто в связи с истечением срока контракта и то, как они вовлекаются в патриотическое воспитание молодежи. Мне кажется это очень важная история», – заявил Кириенко.

Он указал на «пример Дениса Орлова – героического парня». Орлов – руководитель Орловского городского отделения «Движение первых», участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, медалей «За Отвагу» и Суворова.

Кириенко заявил: «Когда о патриотическом воспитании говорят родители и учителя – это очень важно. Но когда это делают ребята, которые личным примером показали, что такое настоящий патриотизм, преданность своей стране – они имеют на это другое моральное право. Для ребят это возможность найти себя после службы в армии. А для нас это крайне важно с точки зрения воспитания подрастающего поколения и передачи им тех же традиций, которые достойно показывают наши герои в зоне СВО».

В завершение визита Кириенко отметил динамику развития региона: «Городское пространство и среда жизни людей меняется на глазах, и это очень здорово. Ну и вообще, знаете, понятно, что последние годы непростые, два года ковида, 2022 и 2023 год – СВО. Вызовов хватает. Тем не менее, несмотря на все сложности и на все вызовы, видна динамика в развитии Орловской области практически по всем направлениям».

Напомним, в апреле российский президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.