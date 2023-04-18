Организаторы «Бессмертного полка» отказались от формата шествия в 2023 году

В 2023 году традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» не планируется, сообщила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Самого привычного формата шествия не будет, традиционный формат решили расширить, чтобы чтить память героев в течение всего дня, сказала Байбулова «Интерфаксу».

По ее словам, планируется поменять формат «одной улицы и одной площади, и пойти шире».

Между тем сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка и автор идеи Геннадий Иванов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» пояснил, что главным атрибутом Дня Победы, его украшением должны быть портреты победителей.

Организаторы решили в 2023 году выйти за границы одной улицы, площади или набережной и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый участник может реализовать.

Одним из этих форматов станет «Бессмертный полк» для автомобилистов – для этого нужно разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию – фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей, чтобы в преддверии Дня Победы и в сам праздник все могли увидеть героев семей владельцев машин.

Иванов уточнил, что включиться в эту акцию могут не только отдельные граждане, но и целые структуры – службы общественного транспорта, ведомства, ответственные за поддержание правопорядка, такси, службы грузовых перевозок и т.д.

Также организаторы предложили прикреплять фотографии героев своих семей к одежде, чтобы не расставаться с ними в течение всего Дня Победы. А тем, кто 9 мая выполняет свой профессиональный долг, предложили прикрепить к форменной одежде бейдж с фотографией героя.

Сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка, депутат Госдумы Елена Цунаева призвала также делиться и рассказами о героях своих семей в социальных сетях. «Нам важно помнить истории своих героев. Именно их мы передаем из поколения в поколение, именно они подтверждают историческую правду о Великой Отечественной войне», – указала она.

«Бессмертный полк» – это международное гражданско-патриотическое движение, своей целью оно видит сохранение памяти о павших во время Великой Отечественной войны. На 9 Мая участники выстраиваются в колонны на улицах городов с фотографиями своих родственников, участвовавших в войне, и записывают о них истории на сайте движения.

В 2020 и 2021 году акция шла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.