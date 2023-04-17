Юрист объяснил, почему следствие не заблокировало счета Митволя в ОАЭ

Юрист Юкша: Банк ОАЭ мог проигнорировать запрос российских правоохранительных органов

Российские правоохранительные органы могли не знать о существовании зарубежных счетов у находящегося под следствием экс-чиновника Олега Митволя, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша, комментируя появившуюся информацию информации о хищении денег Митволя из банка ОАЭ.

Адвокат председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, который арестован по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, заявил, что его доверитель стал жертвой преступления. Со счета одного из банков Дубая у Митволя якобы была похищена «значительная сумма денег». По словам адвоката, в банк явилась женщина, у которой на руках была доверенность на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом Митволя.

«Олег Митволь – человек известный, но персонаж очень специфичный. Поэтому ко всему, что, с моей точки зрения, он говорит и утверждает, надо относиться аккуратно. Пока информация подтверждается правоохранительными органами, гадать тут нечего. Но в любом случае, каждый гражданин Российской Федерации имеет право хранить свои денежные средства, а насколько это деньги Митволя тоже предстоит выяснить в рамках следствия, на счетах, размещенных в России, а также на территории другой страны», – говорит Юкша.

Он подчеркивает, что, согласно законодательству, российские службы и налоговые органы должны быть уведомлены о том, что у гражданина открыты счета в иностранном банке. Однако, это правило не всегда соблюдается.

«Во-первых, насколько российское правосудие могло дотянуться до счетов, которые находились за рубежом, тоже сегодня вопрос. Российские службы после ареста Митволя могли, конечно, послать соответствующие запросы с определенными требованиями, например, заблокировать счета в связи с возбуждением уголовного дела на гражданина, но не факт, что банковские регуляторы другой страны и конкретный банк это поручение исполнит», – рассуждает юрист.

Во-вторых, продолжает собеседник, счета Митволя могли быть оформлены инкогнито. Кроме того, Митволь, скорее всего не распространялся о том, что у него хранятся денежные средства в Арабских Эмиратах на определенных счетах. Поэтому следствие могло просто не иметь никакой информации об этих деньгах.

«Если денежные средства все-таки были похищены со счетов Митволя, возникает гораздо больше вопросов к самому Митволю: откуда они там появились. Следствию предстоит выяснить происхождение этих денег, и были ли они там, какие были движения по счетам», – заключил Юкша.

Летом 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.