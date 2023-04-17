Адвокат раскрыл схему хищения денег со счетов Митволя в ОАЭ

Адвокат Митволя подтвердил, что со счета клиента была похищена «значительная сумма»

Адвокат председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, подтвердил, что со счета одного из банков Дубая у его доверителя похищена «значительная сумма денег».

Как рассказал адвокат Александр Обозов, Митволь стал жертвой преступления со стороны группы лиц, занимающейся хищением с банковских счетов денежных средств граждан, оказавшихся под следствием, для которых доступ к их банковским счетам стали недоступными, чем и пользуются мошенники, передает ТАСС.

По словам юриста, в банк, расположенный в одном из арабских эмиратов, в котором у Митволя открыт банковский счет, явилась женщина и предъявила доверенность, нотариально удостоверенную одним из известных нотариусов Смоленска, на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом Митволя, якобы выданную им самим.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ.

Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.