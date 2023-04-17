Bloomberg: В Европе и Азии неожиданно возник переизбыток СПГ

Страны Европы и Азии неожиданно столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg.

Энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер объяснил, что возник кратковременный избыток газа, по его словам, это должно поддержать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель. В результате, отметил эксперт, могут быть небольшие снижения контрольных показателей, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что запасы СПГ пополняются от Южной Кореи до Испании. По данным RBC Capital Markets, в Испании хранилища газа уже заполнены на 85%. В этой стране расположено наибольшее количество терминалов СПГ в Европе. Отмечается, что в результате национальный рынок может быстро стать перегруженным и повлиять на спотовые цены.

Ранее сообщалось, что в 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м).