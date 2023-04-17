Стало известно, где служит объявленный в розыск глава Большого камня

Объявленный в розыск глава Большого камня нашелся в ДНР в добровольческом отряде «Тигр»

Объявленный в федеральный розыск мэр российского города Большой Камень в Приморье Рустям Абушаев сейчас служит в добровольческом отряде «Тигр» в зоне СВО, сообщил командир отряда Сергей Е.

Абушаев служит в подразделении «Тигр», сейчас он находится в поселке Павловка в Донецкой народной республике, сообщил собеседник ТАСС.

Глава юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан указал, что в деле должна разбираться военная прокуратура. Если контракт с Абушаевым заключили до возбуждения дела и до объявления в розыск, то противоречий законодательству нет, и дело может быть приостановлено до возвращения подозреваемого.

Если контракт заключили после возбуждения дела, то это противоречит приказу главы Минобороны, в котором поясняется, что заявление о вступлении в добровольческий отряд должно быть возвращено заявителю в случае ведения в отношении подозреваемого дела.

Напомним, Абушаев подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

В марте Абушаев был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. Средняя рыночная стоимость участков земли, фигурирующих в деле, составляет 54 млн рублей.