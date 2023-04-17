Объявленный в розыск глава Большого Камня оказался в зоне СВО

Объявленный в федеральный розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне проведения СВО

Глава Большого Камня Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск по двум обвинениям, записал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции.

Глава Большого Камня сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что решение приехать в зону проведения СВО принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.

Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению видео рассказал, что «здесь» нет связи. Глава Большого Камня пообещал по возможности передавать сообщения землякам через другие подразделения.

В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили РИА «Новости», что Абушаев не уходил в отставку, градоначальник по-прежнему находится в отпуске. При этом, по информации пресс-службы приморского СУСК, органы МВД ведут розыск чиновника.

В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

Как сообщили в краевой прокуратуре, подозреваемый, чье местонахождение было неизвестно, объявлен в федеральный розыск. Официально Абушаев находится в отпуске до 18 апреля, рассказали в пресс-службе большекаменской администрации.