Комитет Госдумы одобрил наказание за содействие исполнению решений некоторых международных организаций

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки в Уголовный кодекс об ответственности за содействие исполнению решений некоторых международных организаций, в которых Россия не участвует, а также иностранных госорганов.

Поправки дополняют УК статьей 284.3. Так, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц РФ в связи с осуществлением ими служебной деятельности, иных лиц в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС России, будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет, передает «Интерфакс».

Также поправки увеличивают нижние пороги наказания по ст. 361 «Акт международного терроризма». В частности, за совершение вне пределов территории России взрыва, поджога и иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье или неприкосновенность граждан РФ, либо направленных против интересов России, и сама угроза совершения подобных действий будут наказываться лишением свободы на срок от 12 лет (действует от десяти лет) до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Финансирование деяний, предусмотренных частью первой этой й статьи, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных деяний будут наказываться лишением свободы на срок от десяти лет (действует от восьми лет) до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Кроме того, предлагается значительно ужесточить наказание по ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой).

Согласно поправкам, наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, но и за угрозу совершения такого преступления.

Это будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет (действует от двух до шести лет). То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от пяти до 10 лет).

Ранее Госдума приняла в заключительном, третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.