Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации

Государственная дума приняла в заключительном, третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.

Новые поправки распространяют действие закона на добровольческие формирования, в частности, предусмотрена ответственность за распространение фейков о добровольческих формированиях, виновным будет вменяться уголовное преступление, передает ТАСС.

Отмечается, что за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, увеличен срок наказания с трех до пяти лет лишения свободы. Также увеличен до семи лет лишения свободы в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

Кроме того, ст. 215.4 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за незаконное проникновение на подземный или подводный объект, совершенное неоднократно. За такие нарушения может грозить штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.