Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29

Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с освобожденными из украинского плена бойцами

Кадыров: У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в субботу в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов и объяснил, почему не стал с ними встречаться.

Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. По его словам, оправдания могут быть разные, но воин должен доказать, что у него не было другого выхода, вернувшись на передовую. Кадыров добавил, что именно поэтому не встретился с вернувшимися, и отметил, что это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и «вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат».

Глава Чечни также призвал вернувшихся бойцов доказать, что они не избегали боя и не боялись встретиться с врагом. В качестве примера Кадыров назвал бойца спецназа «Ахмат» Киргиза Мусиханова, который получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.