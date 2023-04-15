Россия ответила на обвинения Молдавии после видео с «казнью» украинского военного

Посольство: Молдавия огульно и скоропалительно обвинила Россию, игнорируя военные преступления Киева

Заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии после публикации в Сети видео, которое подается как якобы казнь украинского военного, является огульным и скоропалительным, отметили в посольстве России в республике.

В заявлении диппредставительства в Telegram говорится, что в российский адрес со стороны Молдавии последовали скоропалительные и огульные обвинения.

Подчеркивается, что достоверность видео, равно как и национальная принадлежность людей в камуфляжной форме в настоящее время не установлены.

В посольстве напомнили, что проверкой видеозаписи занялась Генпрокуратура России.

«Оправданно напомнить тем, кто так скоро решил примерить мантию судьи: вердикт, как правило, выносится на основании неопровержимых доказательств и фактов», – подчеркивается в заявлении.

В то же время в посольстве задали «резонный, но в то же время и риторический вопрос» о том, почему молдавское внешнеполитическое ведомстве не замечает военных преступлений ВСУ, доказанных международной комиссией ООН. В том числе имели место зверские пытки и казни пленных российских солдат, расправы над мирным населением и целенаправленное разрушение Донбасса, напомнили в диппредставительстве.

Ранее молдавский МИД заявил, что поддерживает инициативу Киева о создании специального трибунала для осуждения России.

В Кремле ранее усомнились, что запись, преподносящаяся как обезглавливание украинского военного, является подлинной.