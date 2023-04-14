Военный эксперт объяснил важность похищенных хакерами данных НАТО

Имея такие военные методики, можно готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми, поэтому информация эта крайне важная, заявил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков, комментируя похищение российскими хакерами данных из системы управления обучением НАТО.

Российские хакеры Killnet предложили всем участникам НАТО поиграть в игру «Заплати мне, и я буду молчать». Так они потребовали выкуп в размере трех биткоинов за ранее похищенные ими данные из системы управления альянсом, куда вошли военные методики, данные студентов, военных кураторов и многое другое.



«Информация эта очень важная, и то, что она была похищена, опасно для НАТО. Там есть данные людей, которые там обучались, преподавателей, методики военные. Да и имея такие военные методики, можно, соответственно, готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми. Поэтому это серьезная информация», – говорит Сивков.

По его словам, если НАТО откажется выкупать эти данные у российских хакеров, то альянсу придется полностью переработать и пересмотреть все свои методики, наработанные годами. Также военный эксперт обращает внимание на опасность бездумной цифровизации, когда военным данным не обеспечивается достаточно хорошая защита. В том числе качество информационной безопасности стоит повысить и в России, поскольку «никто не застрахован» от атак хакеров.

«Им совершенно точно придется перерабатывать всю украденную информацию, и это очень сложно будет сделать. Но сколько на это уйдет времени, мне трудно сказать, поскольку этих данных я не видел», – заключил Сивков.

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида».