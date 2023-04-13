В Чехии завели дело против двух братьев за российскую символику на митинге

Seznam Zpravy: Полиция Чехии завела дело против двух братьев за российскую символику на митинге

Чешская полиция начала расследование против двух граждан, вышедших в Праге на митинг 11 марта с георгиевскими лентами и российской символикой, сообщает интернет-издание Seznam Zpravy.

Отмечается, что расследование проводится по статье об оправдании геноцида, передает РИА «Новости».

Как рассказал глава правой партии «Права. Уважение. Профессионализм» Йиндржих Райхл, чья партия организовывала митинг, это могли быть провокаторы.

«Уверен, это были провокаторы, но не могу сказать, чьи именно. Может, просто совпадение, но они были в ботинках фирмы Prabos, которая является поставщиком чешской полиции и армии», – сказал он.

По информации издания, подозреваемые не имеют никакого отношения к полиции. В частности, задержанные – братья Зденек и Петр Кучера, проживают в населенном пункте Духцов и, по словам соседей, ведут спокойный образ жизни.

По словам соседей задержанных, Петр Кучера и ранее публиковал на своей странице в соцсетях видео с антицыганского митинга в Духцове, а его брат Зденек увлекается оружием.

По мнению авторов публикации, братья могут являться сторонниками ультраправой националистической Рабочей партии социальной справедливости.

Напомним, 11 марта в Праге во время митинга под девизом «Чехия против нищеты» задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке.

С 24 февраля 2022 года чешская полиция возбудила 95 уголовных дел в отношении граждан, действия которых могут трактоваться как выражение поддержки военной операции России на Украине. В 67 случаях против подозреваемых были выдвинуты обвинения.