Wildberries смягчила штрафы для пунктов выдачи заказов

Компания Wildberries утвердила новые предложения для пунктов выдачи заказов

Компания Wildberries утвердила новую систему контроля за соблюдением стандартов обслуживания и бизнес-процессов, а также смягчения штрафов для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что теперь при первом нарушении предпринимателя сначала могут предупредить или депремировать на небольшую сумму, а при неоднократных нарушениях депремирование ПВЗ проводится по системе грейда (с каждым последующим нарушением размер взыскания увеличивается), передает «Коммерсант».

Также введен новый механизм контроля за соблюдением стандартов при ряде распространенных нарушений, например, при невыдаче пакетов или отсутствии видеокамеры.

Согласован новый порядок уведомлений о закрытии ПВЗ из-за форс-мажора в том случае, если пункт не будет депремирован.

Разработан порядок инвентаризации при закрытии ПВЗ. В частности, освобождение ПВЗ от товара будет проводиться в течение 24 часов с использованием камер, а владельцы других ПВЗ могут принять в ней участие за вознаграждение и забрать товар для выдачи на своем пункте.

Кроме того, отмечается, что в данный момент дорабатывается механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров – теперь предприниматели снова смогут отмечать товар как бракованный при приемке.

Ранее Wildberries разблокировала закрытые из-за нарушений пункты выдачи заказов. До этого Wildberries временно приостановила списания с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров и отменила более 10 тыс. штрафов за это нарушение.