Wildberries смягчила штрафы для пунктов выдачи заказов

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13 апреля, четверг | Последнее обновление — 11:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ установила соучастника убийства Татарского
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13 апреля 1944 года Красная армия освободила Симферополь. Враг пытался сопротивляться в других частях Крыма, но немецкий план не пустить русских на полуостров уже провалился. Настало время окончательно вышвырнуть фашистов с нашей земли.
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Wildberries смягчила штрафы для пунктов выдачи заказов
Компания Wildberries утвердила новые предложения для пунктов выдачи заказов
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Компания Wildberries утвердила новую систему контроля за соблюдением стандартов обслуживания и бизнес-процессов, а также смягчения штрафов для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что теперь при первом нарушении предпринимателя сначала могут предупредить или депремировать на небольшую сумму, а при неоднократных нарушениях депремирование ПВЗ проводится по системе грейда (с каждым последующим нарушением размер взыскания увеличивается), передает «Коммерсант».
Также введен новый механизм контроля за соблюдением стандартов при ряде распространенных нарушений, например, при невыдаче пакетов или отсутствии видеокамеры.
Согласован новый порядок уведомлений о закрытии ПВЗ из-за форс-мажора в том случае, если пункт не будет депремирован.
Разработан порядок инвентаризации при закрытии ПВЗ. В частности, освобождение ПВЗ от товара будет проводиться в течение 24 часов с использованием камер, а владельцы других ПВЗ могут принять в ней участие за вознаграждение и забрать товар для выдачи на своем пункте.
Кроме того, отмечается, что в данный момент дорабатывается механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров – теперь предприниматели снова смогут отмечать товар как бракованный при приемке.
Ранее Wildberries разблокировала закрытые из-за нарушений пункты выдачи заказов. До этого Wildberries временно приостановила списания с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров и отменила более 10 тыс. штрафов за это нарушение.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
Журналист Киселев отказался от близких родственников в России
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Журналист Евгений Киселев (признан иноагентом в России) в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) под постом журналиста Михаила Козырева о законе об электронных повестках заявил, что не будет жалеть близких родственников, оставшихся в России.
В комментариях Киселев ответил Козыреву, что у него есть очень близкие родственники и друзья, «которые по разным причинам не захотели уезжать».
«Более того – которые поджали хвост и боятся мне СМСку написать с чужого телефона, не то чтобы позвонить и минуту поговорить. И если с ними что-то произойдет – боюсь, жалеть их не буду», – написал Киселев.
Он добавил, что знает, какой звук издает пролетающая над крышей дома крылатая ракета, и поэтому попросил Козырева проявить к нему «побольше эмпатии».
Ранее жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.
Ургант пообещал вернуться на Первый канал
Телеведущий Иван Ургант в среду заявил, что намеревается вернуться на Первый канал.
Ургант на премьере фильма «Вызов» подтвердил РИА «Новости», что вернется на телеканал и надеется на производство своих программ.
В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию. Телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал в отпуск, но скоро вернется.
Ранее в январе в Москве отменили концерт Гриши Урганта – образа, в котором выступает Иван Ургант.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
Москва запросила у Еревана объяснений по поводу участия в учениях НАТО
Захарова сообщила о запросе Москвы у Еревана объяснений по поводу участия в учениях НАТО
Российская сторона запросила разъяснений у армянской в связи с совместными учениями Армении и НАТО, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Реакция России последует после получения ответа, передает ТАСС.
Также дипломат указала, что отказ Еревана от маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.
В феврале начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщал, что планировавшиеся на армянской территории учения Организации «Нерушимое братство» перенесли в Киргизию.
США подтвердили наличие американских военных на Украине
На украинской территории действительно есть контингент американских военных, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Эти военные находятся в посольстве, они вместе с военным атташе работают над отчетностью и учетом того, что поставляется Америкой киевскому режиму, цитирует Кирби Fox News.
Он не стал раскрывать численность контингента.
Ранее СМИ сообщили, что утекшие в Сеть якобы секретные документы США по Украине спровоцировали панику в Пентагоне. Но ряд экспертов предположили, что «достоверность утечки невелика», а публикации в СМИ нужны для отвода глаз.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины
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Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.
«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.
«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.
«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.
«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.
Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.
Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.
Су-27 развернул самолет Orion ВМС Германии над Балтийским морем
Самолет патрульной авиации немецких ВМС Р-3С Orion приблизился к российской государственной границе в Балтийском море, к нему на перехват отправился Су-27, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Средства воздушного контроля в среду зафиксировали над водами Балтийского моря приближающуюся к границе воздушную цель, для ее опознания и недопущения нарушения границы подняли в воздух Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, сообщили в Центре, передает ТАСС.
Экипаж российского истребителя установил, что целью является немецкий самолет-разведчик Orion, иностранное воздушное судно при появлении российского истребителя развернулось от границы России, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Херш уличил Зеленского в присвоении 400 млн долларов американской помощи
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Президент Украины Владимир Зеленский покупает российское топливо, это оплачивается за счет американских налогоплательщиков, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, за счет этих махинаций Зеленский и его окружение присвоили 400 мол долларов американской помощи.
Как цитирует Херш слова одного «осведомленного американского сотрудника разведки» в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack, Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой на деньги США, передает РИА «Новости».
Журналист отмечает, что Зеленский и многие из его окружения снимали «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива», а всего в прошлом году ими было «присвоено по меньшей мере 400 млн долларов».
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
Польское агентство печати: Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
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Французская сторона блокирует решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов киевскому режиму, сообщил высокопоставленный источник в ЕС, утверждает Польское агентство печати (PAP).
Париж не дает согласия на финансирование поставок боеприпасов Киеву, но хочет, чтобы рефинансирование поставок боеприпасов и ракет стало возможным даже тогда, когда Украина не просит о них, сказал собеседник Польского агентства печати, передает ТАСС.
Разрешить ситуацию можно в случае, если найдется поставщик в третьей стране, который сможет поставлять их в виде пожертвования, а возврат боеприпасов можно было бы осуществить из запасов страны ЕС, добавил источник. По его словам, такие переговоры уже идут.
Возможной причиной блокировки поставок Киеву он указал лоббирование Францией интересов своих оружейных предприятий. Большая часть стран ЕС раскритиковала решение Парижа.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что страны ЕС договорились оказывать постоянную помощь Киеву, в том числе с финансированием поставок боеприпасов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял в марте, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.
Умер писатель Эдуард Багиров
Умер российский писатель и журналист Эдуард Багиров, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, сообщать об этом не хотели, «пока семья в шоке». «Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь – даже слишком, как оказалось, – ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Эдуард Багиров родился в 1975 году в городе Мары Туркменской ССР. В 2002 году Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, в 2005 году стал его главным редактором. В 2007 году Багиров опубликовал свой дебютный роман «Гастарбайтер», писатель признавался, что роман был на 80% его автобиографией.
Херш: США готовят черновик соглашения на случай окончания конфликта на Украине
Журналист Херш: В США начали готовить черновик соглашения для окончания конфликта на Украине
Американское военное руководство приступило к подготовке черновика соглашения об окончании украинского конфликта, который будет предложен России «в случае ее поражения», сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш сообщил на платформе Substack, что Объединенный комитет начальников штабов поставил соответствующую задачу еще два месяца назад, передает РИА «Новости».
На днях Херш также сообщил, что план о подрыве «Северных потоков» создали на Рождество 2021 года, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации.
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