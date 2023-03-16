Wildberries временно приостановила списания с пунктов выдачи за подмену товаров

Компания Wildberries отменила штрафы пунктам выдачи и менеджерам за подмену товаров

Онлайн-ретейлер Wildberries временно приостановил списания с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров и отменил более 10 тыс. штрафов за такое нарушение, выявив их некорректность, заявили в компании.

В Wildberries отметили, что тема подмены товаров – очень чувствительная для предпринимателей, в настоящее время усиливается контроль для предотвращения возможных мошеннических действий, временно замораживается механизм списаний за подмены с владельцев точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях, передает ТАСС.

Отмечается, что уже отменены свыше 10 тыс. некорректных штрафов за подмены товаров, они будут отражены на балансах пунктов выдачи заказов.

В пресс-службе ретейлера добавили, что в ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании.

Напомним, во вторник владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries выступили с протестом против штрафов со стороны компании. В знак протеста они объявили забастовку.

Позже Wildberries решила закрыть несколько пунктов выдачи заказов из-за угроз сотрудников в адрес компании.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries.