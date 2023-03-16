Минтруд пообещал разобраться с ситуацией вокруг Wildberries

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16 марта, четверг | Последнее обновление — 13:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
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Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах.
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Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией?
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Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минтруд пообещал разобраться с ситуацией вокруг Wildberries
Глава Минтруда Котяков сообщил о работе ведомства над ситуацией вокруг Wildberries
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Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries, маркетплейс должен соблюдать традиционные нормы трудового законодательства, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Он уточнил, что за ситуацией Wildberries следит и Роструд, и депутатский корпус, и Минпромторг, передает РИА «Новости».
При этом по закону Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости. «Там традиционные трудовые отношения», – пояснил Котяков.
В связи с этим эти отношения должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства.
Напомним, во вторник владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries выступили с протестом против штрафов со стороны компании. В знак протеста они объявили забастовку.
Позже Wildberries решила закрыть несколько пунктов выдачи заказов из-за угроз сотрудников в адрес компании.
CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника
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США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.
По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было.
После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.
Анкара прокомментировала возможность открытия проливов для ВМС США
Министр обороны Турции Акар о возможности открытия проливов для ВМС США: Стремимся найти решение с партнерами из США
Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время.
В ответ на вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных кораблей в Черное море, Акар сообщил, что министерства иностранных дел и обороны Турции продолжают работу, взаимодействуя также с администрацией президента, последующие шаги прояснятся в ближайшее время. По словам чиновника, Анкара стремится найти с партнерами из США «разумное и логичное» решение и выступает за мирный выход из ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.
В США заявили о «защите собственности» в связи с упавшим в Черное море беспилотником MQ-9 Reaper
США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби телеканалу CNN.
Он пояснил, что Вашингтон предпринял шаги для защиты своей собственности в отношении этого конкретного беспилотника, передает РИА «Новости».
«Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас», – сказал Кирби.
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
Нарышкин сообщил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
Глава СВР Нарышкин заявил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
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Существует возможность поднять обломки беспилотника США из Черного моря и изучить их, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин».
В интервью Павлу Зарубину Нарышкин подчеркнул, что, по его мнению, такие технические возможности у России есть, сообщает РИА «Новости».
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Ранее в Белом доме усомнились в возможности достать обломки БПЛА из Черного моря.
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
Мишустин прокомментировал предложение отменить ЕГЭ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.
Решая такие вопросы, Мишустин попросил не торопиться, «посмотреть и все серьезно взвесить», передает РИА «Новости».
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается. Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ будут «демонтировать» постепенно.
США готовы обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.
Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем.
Не вставший во время гимна России калужский депутат получил повестку в военкомат
Депутат Лепендин, не вставший во время исполнения гимна России, получил повестку в военкомат
Депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин, в конце февраля не вставший во время исполнения гимна России во время официального мероприятия, получил повестку в военкомат.
Лепендин сообщил РИА «Новости», что он и еще один депутат получили повестки на заседании комиссии по этике районного собрания. Он уточнил, что повестка вручена для сверки персональных данных. Депутат добавил, что уже посетил военкомат, данные были сверены, и его отпустили.
Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов со своей стороны подтвердил факт вручения повесток. Он сообщил, что повестки вручались двоим гражданам, которых он оповещал во время частичной мобилизации и которые к нему не прибыли.
Лепендин, однако, утверждает, что во время частичной мобилизации не получал повестку. «Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре», – сказал он, добавив, что «мы такой не наблюдали». К тому же, признался депутат, ему было «не до этого», поскольку «мама умирала, похоронили в начале ноября».
Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного решения о наказании для него за то, что не встал во время гимна. Решение, как ожидается, будет принято в течение месяца.
В конце февраля появились сообщения о том, что во время исполнения государственного гимна РФ депутат районного собрания от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Его коллег это возмутило. Сам Лепендин заявил, что не встал из-за боли в ногах после тренировки. Проверкой занялись правоохранительные органы.
В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Ранее сообщалось, что истребители ВКС России сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.
Остин после разговора с Шойгу заявил о важности связей великих держав
Шеф Пентагона Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о важности контактов между великими державами
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Шеф Пентагона Ллойд Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей.
Остин сообщил, что только что закончил телефонный разговор с российским коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Шеф Пентагона также выразил мнение, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, передает ТАСС.
Министр обороны США выступил с утверждением, что американский беспилотник якобы выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.
По его словам, этот опасный эпизод якобы является частью общей модели «агрессивных, рискованных и небезопасных» действий российских пилотов в международном воздушном пространстве.
По мнению Остина, Россия якобы обязана выполнять действия с использованием воздушных судов профессионально и безопасно.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта воздушных судов не было.
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Акции крупных банков Франции обвалились на фоне проблем Credit Suisse
Акции крупнейших банков Франции сильно подешевели на фоне рекордного падения стоимости бумаг швейцарского Credit Suisse
Стоимость акций крупнейших французских банков, которые входят в главный индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, сильно снизилась на закрытии торгов в среду, свидетельствуют данные биржевой площадки.
С наиболее сильным падением столкнулся Societe Generale (минус 12,18%), за ним следует BNP Paribas (минус 10,11%). Также уменьшилась стоимость акций Credit Agricole (минус 5,21%), передает ТАСС.
Как отмечает Agence France-Presse, эксперты связывают обвал с рекордным падением стоимости акций швейцарского банка Credit Suiss, на который повлияло банкротство американского Silicon Valley Bank.
Ранее британские СМИ сообщили, что швейцарский банк Credit Suisse обратился к Нацбанку Швейцарии (SNB) за поддержкой в условиях резкого падения курса акций на фоне признания в неэффективности внутреннего контроля за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах.
Россиянки прошли с флагом страны на открытии чемпионата мира по боксу
Россиянки прошли под флагом страны на церемонии открытия чемпионата мира по боксу
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Женская сборная России по боксу на церемонию открытия чемпионата мира (ЧМ), проходящего в Нью-Дели, Индия, вышла под флагом своей страны.
Сборную России на турнире представляют Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг), передает ТАСС.
Напомним, ЧМ среди женщин начался в Нью-Дели, а среди мужчин пройдет в мае в Ташкенте
Федерация бокса США отказалась участвовать в соревнованиях, на которые российские и белорусские спортсмены допущены под национальным флагом и с гимном страны. Кроме того, о бойкоте заявили организации из Ирландии и Чехии. Британская сборная объявила об отказе от участия в женском ЧМ.
Госдеп объявил приостановку участия России в ДСНВ недействительной
Госдеп США: Объявленная Москвой приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной
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Объявленная Москвой приостановка участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения, говорится в заявлении Госдепартамента США.
В заявлении Госдепартамента США утверждается, что объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является якобы юридически недействительной, в связи с этим РФ якобы по-прежнему связана обязательствами в соответствии с Договором, передает ТАСС.
В Госдепе выступили с утверждением, что Россия прекратила предоставлять предусмотренные Договором уведомления, в том числе о статусе и перемещении своих ядерных сил. В Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории России, а также согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
Reuters: Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
Госдеп США считает, что действия России в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
Об этом сообщает ТАСС.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
В США ошеломлены приемом Бразилией военных кораблей Ирана
Госдеп заявил о разочаровании приемом Бразилией военных кораблей Ирана
США глубоко ошеломлены и разочарованы решением Бразилии разрешить двум военным кораблям Ирана зайти в порт Рио-де-Жанейро, сообщил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
В Вашингтоне отметили, что понимают решение Бразилии как суверенной страны, которая способна принимать свои внешнеполитические решения, передает ТАСС.
Вместе с тем он добавил, что этот портовый визит глубоко разочаровал американскую администрацию. «Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям начиная с 28 февраля», – сказал Николс.
Представитель Госдепа подчеркнул, что иранским кораблям «нет места в нашем полушарии».
В Пентагоне рассказали о дальнейших полетах беспилотников после инцидента с MQ-9
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение над Черным морем, словами о том, что беспилотники США будут летать там, где это разрешено международным правом.
Он попросил не заблуждаться по этому поводу, отметив, что США продолжают выполнять полеты в разрешенных международным правом местах, передает ТАСС.
Россию Остин попросил выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. После этого БПЛА упал в Черное море, в Белом доме позже заявили, что навряд ли смогут достать обломки.
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