Минтруд пообещал разобраться с ситуацией вокруг Wildberries

Глава Минтруда Котяков сообщил о работе ведомства над ситуацией вокруг Wildberries

Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries, маркетплейс должен соблюдать традиционные нормы трудового законодательства, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Он уточнил, что за ситуацией Wildberries следит и Роструд, и депутатский корпус, и Минпромторг, передает РИА «Новости».

При этом по закону Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости. «Там традиционные трудовые отношения», – пояснил Котяков.

В связи с этим эти отношения должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства.

Напомним, во вторник владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries выступили с протестом против штрафов со стороны компании. В знак протеста они объявили забастовку.

Позже Wildberries решила закрыть несколько пунктов выдачи заказов из-за угроз сотрудников в адрес компании.