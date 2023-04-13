Участник украинского мошеннического колл-центра доставлен в Москву

«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили участника украинского мошеннического колл-центра

Предполагаемый участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у пожилых россиян, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».

Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».

Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.

По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический колл-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае, если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.

Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского колл-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали на протяжении по крайней мере десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги для сохранности на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке».

К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако российским полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых силовики смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» оперативно свернули деятельность, следует из материалах уголовного дела.