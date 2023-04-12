Стартовала акция «Мы – граждане России!» по вручению первых паспортов

Российское движение детей и молодежи объявило об акции «Мы – граждане России!» по вручению первых паспортов школьникам

Российское движение детей и молодежи в День космонавтики объявило о старте Всероссийской акции «Мы – граждане России!», в рамках которой свои первые паспорта в ходе торжественных церемоний только в этом учебном году получат свыше 500 тыс. подростков во всех 89 регионах страны.

Первыми участниками Всероссийской акции «Мы – граждане России!» стали сотни ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Калининградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Оренбургской областей, а также столицы нашей Родины – Москвы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров, вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства это было лишь формальностью. Он выразил уверенность, что первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка, именно поэтому масштабы акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 млн ребят.

К слову, юным жителям Тулы главный документ гражданина вручила заместитель председателя правительства области Татьяна Гремякова, а сама церемония прошла в историческом здании города – Доме дворянского собрания.

Всероссийскую акцию, призванную сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства, в первых регионах-участниках поддержали на самом высоком уровне. Так, почетным гостем торжественной церемонии в Москве стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, который вручил паспорта в здании Мосгордумы; губернатор Калининградской области Антон Алиханов поприветствовал мальчишек и девчонок в здании правительства региона; глава Астраханской области Игорь Бабушкин сказал подросткам теплые напутственные слова в стенах Большого зала администрации губернатора.

В здании правительства Оренбургской области торжественный момент с ребятами разделил губернатор Денис Паслер, а в ЯНАО – Дмитрий Артюхов, который посетил церемонию в стенах правительства региона в Салехарде.

В ходе акций, которые также поддержали представители региональных управлений МВД, состоялась церемония поднятия государственного флага под звуки гимна России, а каждый участник произнес важные слова, в которых пообещал любить свою Родину и быть ее достойным гражданином. В свою очередь сотрудники полиции вручили юным гражданам главный закон страны – Конституцию РФ.

Как призналась участница «Движения первых» из Москвы Екатерина Дудникова, для нее это огромный шаг во взрослую жизнь, который доказывает, что она выросла, готова отвечать за свои поступки и реализовывать конституционные права. Девушка заверила, что она уже сейчас чувствует себя более ответственной и самостоятельной, гордится своей страной и готова сделать все возможное для ее процветания.

Первые ребята были удостоены чести получить важнейший документ гражданина в таком формате за выдающиеся достижения в спорте и науке, а также активность в работе региональных отделений Движения. Также среди тех, кто сделал важный шаг во взрослую жизнь, авторы лучших эссе на тему «Почему я люблю свою Родину» и дети участников специальной военной операции.

Эти же критерии станут основными и в дальнейшем при реализации программы, а каждый этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!» будет приурочен к знаковым датам России.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.