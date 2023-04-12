Матвиенко отреагировала на критику закона об электронных повестках

Председатель Совфеда Матвиенко связала критику закона об электронных повестках с плохим информированием населения

Недовольство россиян по поводу закона об электронных повестках идет от недопонимания и недостаточного информирования населения, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, в Сети имеется множество бурных комментариев, в том числе нездоровых и ажиотажных. Главной ошибкой законодателей, подчеркнула Матвиенко, стало то, что они не смогли обеспечить необходимую информированность россиян до его принятия, передает «Российская газета».

Матвиенко заверила, что необходимо дать комментарии гражданам, однако подчеркнула, что закон продуман и не является «спонтанным и срочно принятым».

«Военкоматы оставались если не единственными, то одними из немногих структур, не охваченных цифровизацией. Минобороны уже несколько лет вело работы по формированию электронной системы воинского учета с привязкой к госуслугам, и после начала специальной военной операции стало очевидно, что эту работу надо ускорить, надо ее срочно завершить», – отметила она.

Кроме того, глава Совфеда добавила, что постановка на учет является не правом, а обязанностью гражданина.

«Значительно упрощается процедура постановки на воинский учет. Теперь гражданину необязательно приходить в военкомат, постановка на учет будет производиться автоматически на основе сведений из различных государственных информационных систем. При этом гражданина проактивно проинформируют через портал госуслуг обо всех изменениях учетных данных, в каком военкомате он состоит на учете, есть ли у него основания для отсрочки и так далее», – заметила она.

В заключение Матвиенко добавила, что повестка «вовсе не обязательно связана с призывом на военную службу или мобилизацией».

Накануне Госдума приняла закон о совершенствовании системы воинского учета. Он предполагает создание Единого реестра военнослужащих, содержащего в себе личные данные граждан, подлежащих учету. Кроме того, в реестре будут указаны сведения об их документах, в том числе паспорте, СНИЛС и ИНН, место жительства и место пребывания, наличие иностранного гражданства или вида на жительство иностранного государства, сведения о месте работы; о дипломе и образовании; о состоянии здоровья.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что после принятия нового закона меняется для призывников и военнообязанных, а также какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов.