Победителями конкурса «Учимся выбирать» стали представители семи регионов России

В Великом Новгороде завершился третий Всероссийский конкурс молодежных проектов «Учимся выбирать», его победителями стали Диана Гуриева (Республика Северная Осетия-Алания), Анастасия Дерябина (Пермский край), Маргарита Жирова (Липецкая область), Роман Курочкин (Ивановская область), Ангелина Потапова (Чувашская Республика), Анна Стратий (Краснодарский край) и Михаил Шарапов (Москва).

Приветствие в адрес организаторов и участников конкурса направил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Сегодня мы имеем самую современную, технологичную и прозрачную избирательную систему, которая не позволяет сомневаться в результатах волеизъявления граждан. Она вобрала передовые технологии, не имеющие аналогов в мире. А ваш конкурс – это площадка, на которой формируется доверие к выборам и интерес к ним», – огласил текст приветствия исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков, сообщается на сайте ЦИК России.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила возросший интерес к выборам и избирательному процессу в целом со стороны молодежи. «Органичный сплав молодости и зрелого опыта в комиссиях – это очень важный фактор развития избирательной системы страны. 25% из тех, кто приходит на выборы - это молодежь, 25% из тех, кто баллотируется на разного рода выборах - это молодежь, и примерно столько же – четверть – являются членами избирательных комиссий! Год от года все больше молодых людей проявляет заинтересованность, мы это видим, ощущаем и знаем», – сказала глава комиссии.

По словам Памфиловой, важно, чтобы молодые люди в большей степени приобщались к электоральной культуре. «Все это вносит неоценимый вклад в формирование легитимной, качественной системы управления страны, и как следствие в развитие нашей горячо любимой России. Без вклада молодых не может быть не только будущего, но и настоящего», – подчеркнула председатель ЦИК России.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил, что именно в этом регионе закладывалась российская государственность, демократические традиции, принимались первые законы. «В Новгородской области активная и неравнодушная молодежь – мы стараемся расширять ее возможности для участия в жизни региона. Бороться с инертностью мышления не так-то просто, поэтому необходимо привлекать молодежь, которая обладает креативным мышлением и смелостью», – добавил Никитин.

Член Центризбиркома Антон Лопатин особо отметил четыре работы финалистов конкурса, посвященные применению новых технологий в избирательном процессе, а также проект участницы из Луганской Народной Республики Лилии Рыбалки, у которой есть идея снять фильм про детей Донбасса.

После завершения церемонии награждения Памфилова уточнила, что по совместному решению ЦИК России и РФСВ победители этого конкурса будут приглашены на российско-белорусский молодежный форум в мае 2023 года.

Третий Всероссийский конкурс «Учимся выбирать» организован Российским фондом свободных выборов при поддержке ЦИК России, губернатора и избиркома Новгородской области. Его участниками стали члены молодежных избирательных комиссий и волонтерских общественных организаций, в том числе из новых регионов России. В финальном состязании приняли участие 56 человек из 33 субъектов Российской Федерации.