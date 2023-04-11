Бойцы поделились опытом реабилитации в лагере «Перезагрузка» для ветеранов СВО

Участники третьего лагеря «Перезагрузка» Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта встретились с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Бойцы поделились опытом восстановления, а также рассказали об основных проблемах, с которыми приходится сталкиваться ветеранам в процессе реабилитации.

На протяжении восьми месяцев бойцов поддерживает Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта. Им оказывают консультативную и психологическую поддержку, помогают в трудоустройстве и реабилитации, а также в протезировании, сообщила пресс-служба Фонда «Защитники отечества».

Цивилева отметила, что основная цель встречи – лично узнать у бойцов, с какими сложностями в реабилитации они сталкиваются и как Фонду эффективно организовать работу по таким вопросам.

«При работе фонда, в том числе региональных отделений, приоритетная задача — выстраивание персональной обратной связи с каждым ветераном СВО и каждой семьей погибшего бойца. Они прошли через тяжелейшие испытания, и мы должны работать с ними индивидуально, учитывая особенности конкретной жизненной ситуации» – подчеркнула Цивилева.

«Благодаря службе сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и той работе, которую развернула Ирина Куксенкова, удалось не просто привезти раненых бойцов в реабилитационный лагерь в Тульскую область и параллельно решить большое количество проблем, которое возникает у самих ребят, но и также настроить некоторые системные вещи», – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, уже появилась команда по волейболу сидя в Луганске — там уже есть перспектива участия в паралимпийских соревнованиях всероссийского масштаба. Планируется запуск школы ходьбы в Донецке.

«Так что у службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта уже есть разработки, которые можно масштабировать на всю страну. Благодаря решению президента о создании фонда «Защитники Отечества» те проблемы, которые Народный фронт выявляет, можно будет решать системно», – добавил Кузнецов.

Ветеран СВО, участник лагеря «Перезагрузка» Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Олег Худоконенко поблагодарил организаторов мероприятия за работу с ветеранами СВО и отметил, что внимание со стороны государства сейчас очень важно для них.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.