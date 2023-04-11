Эксперт рассказал о необходимости регулирования искусственного интеллекта

Необходимо регулирование и, возможно, какая-то стандартизация искусственного интеллекта (ИИ), также нужно определить сферы, где ИИ стоит применять осторожно, заявил доцент кафедры административного и финансового права Университета имени Лобачевского Михаил Бундин.

По его мнению, «нужно понять те сферы, где его применение было бы полезно, даже выгодно, то есть эффективно, а также выделить сферы, где его внедрять должны с некой особой осторожностью», передает РАПСИ.

«Например, в сфере государственного управления или при обработке данных о гражданах в государственных информационных сервисах. Вот непонятно, что там будет с этими данными, как этот искусственный интеллект будет их обрабатывать», – отметил эксперт.

Говоря о подготовке кадров, Бундин заметил, что «цифровое право, информационное право сейчас настолько обширный раздел, что даже вот один специалист не все подскажет».

«Мы на сегодняшний момент начинаем специализироваться внутри себя, начинаем находить те ниши, то есть такие профессиональные ниши, где мы специалисты. Я бы сказал, что нам сейчас нужен не какой-то один такой вид цифрового юриста, а цифровые юристы, профессионалы с совершенно разными компетенциями. Кто-то там по криптовалюте, по цифровым финансовым рынкам, кто-то по персональным данным», – сказал он.

Как рассказал эксперт, уже есть центры подготовки цифровых юристов. Практически в каждом ведущем юридическом ВУЗе, соответственно, готовят таких специалистов. Однако, по мнению доцента, «объемы их подготовки совершенно недостаточные, чтобы закрыть рынок, потому что мы активно идем к цифре, значит, все больше и больше нам понадобится таких специалистов».

Он считает, что «даже обычным юристам необходимо прививать знания, связанные с цифровым информационным правом». «Да, может быть, в меньшем объеме, может быть, они не полностью будут специализироваться. Но без этого мы просто никуда не уйдем. И здесь нужны, как я считаю, и государственная поддержка, и программы магистратуры, бакалавриата. Я так пока вижу, что это скорее некая надстройка должна быть в виде магистратуры», – заявил эксперт.