Роскачество нашло пестициды в 40% проверенной муки

Роскачество: Вся проверенная мука является безопасной, но в 40% образцов обнаружены следы пестицидов

Роскачество проверило пшеничную муку российского рынка и признало все образцы безопасными, однако отметило, что в 40% исследованных образцов обнаружены следы пестицидов.

На сайте организации указано, что ряд испытаний показал отсутствие системных проблем на рынке и безопасность муки высшего сорта – вся мука оказалась «чистой», не было обнаружено загрязненности и зараженности вредителями хлебных запасов, которые могут попадать в муку в процессе переработки зерна.

Более того, в ходе лабораторных испытаний выяснилось, что в муке отсутствуют броматы, которые улучшают хлебопекарные свойства.

Однако в 40% исследованной муки все же были обнаружены в следовом количестве один или несколько пестицидов: это следы пиримифос-метила (инсектицид) и хлормекват хлорида.

Напомним, Роскачество в этом году признало 50% исследованной муки продукцией высшего качества. Больше всего товаров повышенного качества производят в Московской, Челябинской и Курской областях (по две марки), а также в Белгородской, Омской, Ростовской областях и Москве (по одной марке).

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