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США заявили о работе над усовершенствованием санкций против России
Замминистра финансов США Шамбо заявил о работе Вашингтона над усовершенствованием антироссийских санкций
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Вашингтон ведет работу над усовершенствованием антироссийских санкций, заявил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, добавив, что санкции уже «оказали серьезное влияние» на Россию.
Так, по словам Шамбо, Москве пришлось приобретать военные технологии «у менее надежных поставщиков». Кроме того, как заявили в Вашингтоне, Москва получает меньше доходов от продажи энергоресурсов, передает ТАСС.
Шамбо заявил, что для увеличения эффективности санкций «не обязательно добавлять новые», порой новая «несущественная санкция» оказывается «менее важной, чем ужесточение того, что уже применяется». По его словам, США «уделяют много времени размышлениям» на данную тему. Он признал, что постепенно в любых санкциях возникают «дыры», так что США должны бороться с этим.
В минфине США заявили, что взаимодействуют с союзниками по вопросу лимита цен на российскую нефть, пытаясь уменьшить нефтяные доходы России «и в то же время стабилизировать мировые цены на нефть».
В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сказал, что Вашингтон добивается от Вьетнама и других стран снижения закупок российских вооружений. США «дали очень четко понять», какова их «позиция по этому вопросу».
Напомним, президент США Джо Байден продлил на год режим санкций против России, которые были введены после начала российской военной операции на Украине.
В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента
WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине
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Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине.
Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию».
Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.
В США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
Глава Курчатовского института заявил, что в США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, много лет безуспешно пытались разгадать состав сплава, из которого они сделаны, сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Ковальчук отметил, что много лет американцы покупают двигатели РД-180, «разбирают, собирают, а металл сделать не могут», передает РИА «Новости».
Он отметил, что сложность с созданием сплавов для производства двигателей характерна и для авиастроительной отрасли, что ограничивает количество стран, которые могут делать двигатели для истребителей. Глава Курчатовского института привел в пример работу турбины в самолете, которая состоит из множества металлических лопаток, которые испытывают «дичайшие механические нагрузки».
«Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих… тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему – потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», – рассказал он слушателям лекции. «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» в политехническом университете Петра Великого.
Ранее бывший глава Роскосмоса Рогозин сообщал, что в ответ на американские санкции Россия прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Медведев объяснил, почему Украина исчезнет
Медведев: Украина никому не нужна, поэтому ее не будет на планете
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Украина не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам, а потому эта страна исчезнет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал заметку под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».
Так, по его словам, Украина не нужна европейцам, у которых настал «настоящий финансовый и политический ад», вызванный «натужной поддержкой нацистского режима по велению американского ментора». Потоки «наглых попрошаек» (украинских беженцев), резкий рост инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса привели к взрывам недовольства в Европе, а все это – «ради бандеровской недоукраины», которую «даже чванливые наглые пшеки не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей», пишет Медведев.
Вскоре «младоукраинских кровососущих паразитов» могут окончательно пересадить «на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза», что станет «окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы», уверен зампред Совбеза РФ.
Кроме того, по его мнению, Украина не нужна Соединенным Штатам. Да, признает Медведев, «политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии», пытаются сделать себе пиар на Украине. По его словам, это «реальные маразматики вроде Байдена». А между тем рядовые американцы совершенно не понимают, что «такое Украина и где «оно» находится», пишет Медведев.
«Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – отметил зампред Совбеза РФ.
Также Украина не нужна Африке и Латинской Америке, продолжает Медведев. Он отметил, что средств, которые США выделяют на военную поддержку Киева, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств.
Не нужна Украина и Азии, продолжает Медведев. По его словам, на российском примере азиатские страны наблюдают, как Запад отрабатывает цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, и понимают, какой сценарий им готовят в случае неповиновения.
Между тем у гигантов вроде Индии и Китая «и без наркоклоунов с их нытьем о помощи» хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, отмечает он.
Украина не нужна России, пишет Медведев, отмечая, что «недоукраина» вовсе не является страной, а «облаком в штанах».
«Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – подчеркивает Медведев.
Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам, уверен зампред Совета Безопасности России. Он напомнил, что из 45 млн человек населения там осталось чуть больше 20 млн. Едут они куда угодно, в том числе «ненавистную Польшу», и даже мечтают стать «52-м штатом Америки». «Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», – отмечает Медведев. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам, констатировал он.
«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», – заключил он.
Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед Божиим.
Маск публично ответил хейтерам Медведева в посте о «ненужной Украине»
Бизнесмен из США Илон Маск публично ответил хейтерам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в посте о «ненужной Украине»
Американский предприниматель Илон Маск высказался по вопросу нападок пользователей Twitter (запрещен в России) под постом зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».
Отмечается, что Маск предложил людям самостоятельно принимать решения. «Пусть люди принимают решения сами за себя», – цитирует Маска Ura.ru.
После этого пользователи соцсети начали обвинять самого бизнесмена в том, что он «не выполняет антироссийские санкции» и позволяет политикам пользоваться платформой.
В ответ на это Маск отметил, что российский лидер Владимир Путин не является его «лучшим другом».
Ранее Медведев заявил, что Украина как государство исчезнет по той причине, что эта страна не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам.
Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
ВСУ из-за нехватки боеприпасов стали собирать российские неразорвавшиеся снаряды
WP: ВСУ из-за острого дефицита боеприпасов собирают российские неразорвавшиеся снаряды
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за острого дефицита боеприпасов вынуждены ограничивать их применение на поле боя, сообщают американские СМИ.
По данным The Washington Post, нехватка боеприпасов в ВСУ достигла критического уровня. Американское издание сообщает, что украинские военнослужащие даже ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях, передает ТАСС.
Цели для артобстрелов украинской стороне приходится выбирать более тщательно, для контратак боеприпасов не хватает. Так, по информации издания, артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады на востоке Украины раньше выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в СССР гаубиц, а сейчас – всего один или два, либо вообще ни одного.
Источник WP утверждает, что ВСУ выпускают около 7,7 тыс. артиллерийских снарядов в сутки. Российские Вооруженные Силы, как сообщается, – втрое больше.
Боеприпасы для украинских орудий советского производства не поставляются уже давно. Украине приходится полагаться на снаряды, поставляемые Западом, однако ее у Киева гораздо меньше, уже скоро и эти запасы иссякнут.
Соединенные Штаты ищут по всему миру запасы артиллерийских снарядов советского производства, но, как отмечается в статье, их транспортировка может занять месяцы. Многие страны, продолжает WP, не решаются продавать Украине имеющиеся у них боеприпасы калибра 152 мм и 122 мм, поскольку не хотят портить отношений с Россией. Иногда такие поставки осуществляются через продажу третьим странам.
Бывшие государства – члены Организации Варшавского договора, которые сейчас входят в состав НАТО, «имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах», говорится в публикации. Речь идет о Болгарии, Польше и Словакии.
Также в статье говорится, что украинские военные изготавливают пули и мины для беспилотников на 3D-принтерах. Газета отмечает, что в одном случае во время разборки взорвалась мина, погибли два человека.
Ранее в субботу бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил о кризисе на Украине, вызванном нехваткой боеприпасов, и призвал всех иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, вернуться домой.
CNN: Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Зеленским
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Утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение Соединенными Штатами шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, американские чиновники боятся, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает РИА «Новости».
«Просочившиеся в Сеть высокосекретные документы Пентагона показали, как Штаты шпионят за союзниками и врагами… чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», – добавили в сюжете канала.
Более того, часть секретных документов указывает на огромный масштаб прослушивания со стороны Штатов своих ключевых союзников – Южную Корею, Израиль и Украину.
Кроме того, по данным телеканала, один из просочившихся из Пентагона документов раскрывает данные о шпионаже за Зеленским со стороны Соединенных Штатов. При этом близкие к Зеленскому источники заверили, что глава Украины этой информации не удивился, даже охарактеризовал ее как «ожидаемую».
Согласно информации CNN, в ходе шпионажа выяснилось, что Зеленский «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» в конце февраля с помощью беспилотников.
Именно этим, как уверяет телеканал, объясняются публичные заявления Штатов о нежелании предоставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия, так как США не поддерживают стремления Киева наносить удары по российской территории.
Ранее американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ. До этого в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
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США выразили готовность к «креативным» решениям по Гершковичу и Уилану
WSJ: США готовы к креативным решениям для освобождения Гершковича и Уилана
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Соединенные Штаты готовы прибегнуть к «креативным» решениям, чтобы добиться освобождения задержанных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщают американские СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома.
Источник The Wall Street Journal заявил, что США «открыты для креативных решений по достижению соглашения» с Россией по Уилану и Гершковичу. Он отметил, что предложения должны быть законными. По его словам, в США постоянно смотрят, какие меры могли бы быть уместными и результативными.
WSJ, корреспондентом которой является Гершкович, отмечает, что задержание американца привлекло к себе пристальное внимание. Издание считает, что заключить соглашение в таких условиях вряд ли будет легко, передает РИА «Новости».
Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности, по ходатайству ФСБ он арестован. Вину в шпионаже американец не признает. Корреспонденту The Wall Street Journal грозит до 20 лет лишения свободы. Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Патриарх Кирилл назвал причину военного столкновения России с Западом
Патриарх Кирилл: К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей
К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на западе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал участникам трапезы, что ушла ложная дипломатия эпохи разрядки, во время которой ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. При этом патриарх подчеркнул, что народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей, передает РИА «Новости».
Патриарх выразил уверенность, что к военному противостоянию России с Западом привело понимание полного отсутствия общих ценностей. При этом он указал, что с самим противостоянием Россия не связывает ничего материального, и в этом – свидетельство правоты ее позиции, так как мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей, мы не хотим, чтобы были родители номер один и номер два, мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами, мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни.
Напомним, в новой Концепции внешней политики России, утвержденной 31 марта указом президента РФ Владимира Путина, говорится, что большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету РФ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, получение односторонних экономических преимуществ, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами.
Трамп: США без боеприпасов скатываются к третьей мировой войне
Трамп предупредил, что США скатываются к третьей мировой войне без боеприпасов, но с Байденом
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При сохранении существующего положения вещей США скоро скатятся в третью мировую войну, но «без боеприпасов», единственный способ решить все проблемы, в том числе с Китаем, это избавиться от Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в соцсетях, что путь, по которому следуют США, приведет страну к третьей мировой войне и без боеприпасов. По его словам, Вашингтон и союзники признают постепенное истощение арсеналов из-за Украины, передает РИА «Новости».
Экс-президент США заявил, что оптимальным и единственным способом решить проблему с Китаем и другие вопросы является избавление от Байдена.
В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».
Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
Экс-президент США Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
Глава 45-й администрации Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны.
Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России).
В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».
В США испугались российского оружия апокалипсиса
Журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса
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Новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» являются оружием апокалипсиса, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Popular Mechanics.
В материале отмечается, что каждая торпеда «Посейдон» имеет весомую мощь примерно в две мегатонны, а также оснащена ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает ей практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения, передает РИА «Новости».
Автор статьи считает, что Россия вскоре развернет такое оружие у берегов Тихого океана, тем самым, напрямую угрожая всем военно-морским базам США на Тихом океане, а также всем городам западного побережья Америки, как, например, Лос-Анджелес, Сан-Диего или Сан-Франциско. В материале высказывается предположение, что в случае срабатывания ядерной боеголовки торпеды «Посейдон» непосредственно в намеченной гавани или базе противника разрушения окажутся большими, чем при цунами, но все же намного меньшими, чем от ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты.
Напомним, в январе стало известно, что первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» успешно изготовлен.
В Госдуме предложили разблокировать Twitter
Депутат Госдумы Горелкин предложил разблокировать Twitter на территории России
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Стоит продумать вероятность снятия блокировки с Twitter (запрещен в России) в ответ на возвращение соцсетью доступа к аккаунтам российских ведомств, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В своем Telegram-канале он написал, что многие ведомства пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, однако сейчас самое время эту меру пересмотреть, учитывая политику нового руководства.
По мнению Горелкина, есть смысл возобновить диалог с соцсетью, учитывая ее нейтралитет.
«Для российских госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», – заключил депутат.
Ранее заблокированная соцсеть вновь начала выдавать в поиске и в рекомендациях аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны и других российских ведомств.
Напомним, Twitter в апреле 2022 года объявил, что прекратит предлагать пользователям сообщения аккаунтов, связанных с властями стран, которые якобы препятствуют доступу к «открытому интернету». В Twitter тогда заявили, что в первую очередь данная мера относится к России. До этого Twitter неоднократно массово блокировал «связанные с Россией» аккаунты.
Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
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План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.
Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.
По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
В Совфеде дали совет НАТО по спасению репутации
Ковитиди назвала поиск опубликовавших секретные документы предателей способом спасения репутации НАТО
Единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Сенатор отметила, что заявление Киева о том, что слитые в сеть секретные документы о весеннем контрнаступлении Украины являются подделкой, вызывают усмешку даже в зарубежных СМИ, передает РИА «Новости».
Ковитиди считает, что у США остается все меньше времени и желания на «токсичную и беспокойную Украину», а подтверждением укрепления внешнеполитического вектора в пользу России является отказ Си Цзиньпина осудить СВО, как того требовал Макрон.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. СМИ сообщали, что власти США работают над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга добиться этого не удалось.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.