Бельгия получила 625 млн евро доходов от замороженных российских активов

Soir: Бельгия получила 625 млн евро от налогообложения доходов с замороженных 250 млрд евро России

Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро, размещенных на площадке Euroclear, сообщила газета Soir.

Газета пишет, что правительство Бельгии обнародовало значительный объем непредвиденных доходов – 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России на сумму 250,6 млрд евро, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке, передает ТАСС.

Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.

Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью «Суар», что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.

Напомним, по данным на 2019 год, объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 млрд евро, ЕС смог найти и заморозить около 21 млрд евро.