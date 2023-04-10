Кремль спросили о словах посла США в России про церемонию вручения верительных грамот

Песков заявил, что не видел слов посла США в России про церемонию вручения верительных грамот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел слов посла США в РФ Линн Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что послы на ней гости, но не главные персонажи.

Отвечая на вопрос о том, что якобы посол США в России Линн Трейси в своей социальной сети пожаловалась на президента Владимира Путина, сказав, что у нее было чувство, что на церемонии главной была не она, а Путин, Песков заявил, что не видел ее такой публикации, но в ходе церемонии послы были не главными персонажами, а лишь уважаемыми гостями, передает РИА «Новости».

Напомним, 5 апреля в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония приема президентом Владимиром Путиным верительных грамот у 17 новоприбывших послов других государств. В церемонии приняли участие представители недружественных стран и территорий, включая посла США Линн Трейси.