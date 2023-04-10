Песков анонсировал переход на новый формат брифингов в Кремле

Песков: Ежедневные брифинги для журналистов смогут проходить в видеоформате

Ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, благодаря переходу на новую систему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что появилась новая система – видео-конференц-связь, при помощи которой можно будет проводить брифинги по мере необходимости, передает РИА «Новости».

Он отметил, что благодаря новой системе возможно подключение как со стационарных, так и с мобильных телефонов и с компьютера, что должно быть удобно.

Ранее Песков объявил о переходе на российскую систему конференц-коллов в Кремле.