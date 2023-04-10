Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни

Рогов: Попытки ВСУ перейти к активным действиям на Запорожском направлении в ближайшее время маловероятны

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти к активным действиям на Запорожском направлении в ближайшее время менее вероятны из-за погоды: в регионе ожидаются дожди, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди, соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно, потому что можно увязнуть в грязи, передает ТАСС.

Рогов добавил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе принципиально не изменилась с конца минувшей недели.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.