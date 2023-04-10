Власти решили помочь импортозамещающим фармпроизводителям

Мишустин: Кабмин окажет допподдержку фармпроизводителям, занятым импортозамещением

Правительство окажет дополнительную поддержку российским фармпроизводителям, занимающимся импортозамещением, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам фармпроизводители смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов, размер финансирования таких инновационных проектов составит от 50 до 100 млн рублей, передает РИА «Новости».

Мишустин уточнил, что участвовать будут только те организации, которые имеют достаточно опытную компетенцию в этой сфере, а средства пойдут на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников, которые заняты непосредственно замещением лекарств, что поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента.

Он подчеркнул, что это особенно важно в условиях внешнего давления, которое испытает Россия.

Ранее в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на площадке «Алабушево» раньше срока закончились строительные работы по высокотехнологическому комплексу, разрабатывающему и производящему лекарства.