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В Москве завершили строительство завода по производству медикаментов
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В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на площадке «Алабушево» раньше срока закончились строительные работы по высокотехнологическому комплексу, разрабатывающему и производящему лекарства, сообщил заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов.
Правительство Москвы много лет занимается импортозамещением важнейших производств в городе, новый комплекс стал одним из 17 производств, возводящихся на площадке «Алабушево», сказал Ефимов, передает «Вечерняя Москва».
Этот комплекс занимает около 3 га. На нем планируется производить препараты для лечения дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, противомикробные препараты и т. д.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский уточнил, что на заводе намерены производить свыше 80 разных лекарств.
Также специалисты комплекса займутся разработкой новых медикаментов. На заводе будет работать порядка 1 тыс. человек.
Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев пояснил, что комплекс станет примером развивающейся отрасли медицинского оборудования и фармакологии.
В Сети появились кадры с захваченными боевиками ВСУ из 80-й бригады
В Сети появились кадры с попавшими в плен подозреваемыми в расстреле российских пленных в Макеевке
Подозреваемые в причастности к расстрелу безоружных российских военнопленных под Макеевкой украинские штурмовики взяты в плен, сообщают СМИ.
Всего поймано двое подозреваемых, они служат в 80-й аэромобильной бригаде ВСУ, которая причастна к расстрелу российских военнопленных, передает Ura.ru со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Добровольский Live».
Сейчас их передали компетентным органам. В опубликованном ролике запечатлены военные с украинскими знаками отличия.
Минобороны России в ноябре подтверждало, что украинские военные расстреляли свыше 10 военнопленных ВС России выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело.
В начале декабря ООН начала расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлены тела убитых.
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов после взрыва в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов за тысячу кубометров после взрыва на газопроводе в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на участке газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии ускорили рост, превысив 1250 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах по индексу TTF открыли торги у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляла 1191,8 доллара (+0,2%).
После информации о пожаре на газопроводе цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее на газопроводе в Чувашии начался пожар, пламя от него наблюдалось в нескольких соседних населенных пунктах. По некоторым данным, могла произойти разгерметизация трубопровода.
Путин на неформальной встрече с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Путин на неформальной встрече в Кремле с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского на неформальной встрече с награжденными в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз.
После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, президент на неформальной встрече с гостями хотел чокнуться бокалом с композитором Игорем Матвиенко, которому присвоили звание «Народный артист Российской Федерации», передает ТАСС.
Композитор протянул Путину свернутые в трубочку бумаги. «Не хватило», – объяснил он. «Обнесли», – пошутил президент и попросил принести еще шампанского. В это время врио главы ДНР Денис Пушилин передал свой бокал Матвиенко.
Путин в связи со сложившейся ситуацией вспомнил шутку про Советский Союз.
«Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: «В Советском Союзе все есть, только не всем хватает», – пошутил Путин.
Ранее Путин вручил государственные награды в Кремле.
Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Беспилотник ВСУ атаковал объект энергосетей в Брянской области
Районные электрические сети Трубчевского района Брянской области подверглись атаке беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате атаки повреждения получило административное здание и автомобиль, никто не пострадал, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают спецслужбы. Трубчевский район расположен у границы с Сумской областью Украины.
Ранее в понедельник Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли Суземский район области, никто не пострадал.
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Эксперт объяснил, почему потолок цен на газ не затронет Россию
Эксперт Юшков: Запад ввел потолок цен на газ, который никогда не сможет работать
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Предложенный механизм не только нарушает все принципы рыночной торговли, но и не отменяет риск дефицита топлива в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее страны ЕС согласовали потолок цен на газ.
«В ЕС должны были принять хоть какое-то решение, в противном случае их угрозы ввести потолок цен на газ выглядели бы смешными. Вот они его и приняли», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если исходить из заявления ЕС, то разница между стоимостью газа в Азии и Европе должна составлять 35 евро/мегаватт-час. Соответственно, при значении в 180 евро за мегаватт начинает действовать новая формула: берется актуальная стоимость одного мегаватт-часа газа в Азии, прибавляется 35 евро – и получается потолок цен. Таким образом, цена будет очень зависимой от азиатского рынка», – отмечает собеседник.
«Многие европейцы опасались введения недостаточно высокого потолка цен. И если стоимость газа в ЕС будет ниже, чем в Азии, танкеры с топливом просто ушли бы туда, где выгоднее торговать. Тогда Европа получила бы еще больший дефицит и гору проблем», – продолжает эксперт.
«Также потолок цен устанавливается только на биржевую торговлю. Таким образом Запад хочет вывести из-под регулирования имеющиеся долгосрочные контракты», – предполагает Юшков.
«В противном случае может возникнуть ситуация, когда в контракте, например, указана цена в 2,5 тыс. долларов за одну тысячу кубов, а поставщик получает порядка 1,9 тыс. долларов, что соответствует регламенту потолка цен. Но если оплата не будет соответствовать требованиям договора, то экспортер вправе разорвать соглашение. Это снова приведет к дефициту», – подчеркивает он.
«Потолок цен направлен в основном на предотвращение спекулятивного роста стоимости топлива. Но мы вряд ли когда-то увидим, как он реально работает. Вместе с тем сам факт таких ограничений – грубое вмешательство в рыночное ценообразование и работу биржи», – указывает собеседник.
Сами европейцы постоянно говорили, что выступают за рыночное ценообразование, а сейчас утверждают, что ограничения работы механизмов просто необходимы, возмутился эксперт.
«России же эти ограничения по большей части не страшны. Тем более, что еще до введения этих рестрикций мы начали поворачиваться на Восток. Это связано в том числе с заявлениями Европы о намерении отказаться от российских энергоресурсов», – говорит он.
«Кроме того, Россия уже сокращает объемы поставок газа в ЕС из-за того, что по каждому отдельному маршруту есть свои проблемы – часть отрезков труб национализированы, есть трудности с «Северными потоками», турбинами и прочее. С Азией этого удается избегать», – заключил Юшков.
Ранее страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час. Ограничения вступят в силу уже 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, «механизм не устанавливает жесткого потолка цен, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ», – цитирует ТАСС.
После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Однако он может быть автоматически отключен при цене в 180 евро/мегаватт-час или если в ЕС сочтут, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности Евросоюза.
Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, уточнил, что решение было принято практически единогласно. При этом свое согласие дала и Германия, которая до последнего не могла принять итоговое решение.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
В Кремле также пообещали, что не оставят действия ЕС без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие санкции неприемлемы, Москва примет соответствующие ответные меры.
Ранее Песков сообщил, что Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.
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Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования
Российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации, такие люди особенно важны в «непростое, но значимое время», заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, сейчас стране вновь брошен такой вызов, передает ТАСС.
Между тем на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент.
Путин, обращаясь к присутствующим на церемонии, заявил, что такие люди внесли вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время.
Церемония вручения госнаград проходит Кремле, всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград.
Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы
Минюст решил ликвидировать правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа»
Министерство юстиции решило ликвидировать правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа», подан иск в суд, сообщили в Мосгорсуде.
Согласно данным суда, иск о ликвидадации Московской Хельсинкской группы зарегистрирован, дата рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости».
По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, иск подан к организации по формальному признаку, якобы группа является региональной,поэтому работать должна только в пределах Москвы, а она развернула деятельность и в других регионах, передает «Интерфакс».
Московская Хельсинкская группа – старейшая из действовавших в России правозащитных организаций, она работала с 1976 года, содействовала практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека.
В 2014 году организация свернула большую часть проектов из-за нехватки средств, поскольку большая часть западных доноров ушла из России после вступления в силу закона об НКО-иноагентах.
Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования. Советская диссидентка и правозащитница Людмила Алексеева, возглавлявшая группу с 1996 года, отказалась брать иностранные гранты. Людмила Алексеева умерла в 2018 году в возрасте 91 года.
Ранее Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр (ПЦ) «Мемориал» (признан в России иноагентом) по иску столичной прокуратуры.
Глава «Нафтогаза» назвал способ существования Украины без поставок газа
Глава «Нафтогаза» Чернышов назвал способ существования Украины без поставок газа
На Украине получится обойтись без поставок газа из-за границы в случае, если добыча в стране дойдет до 18,5 млрд кубометров, а к отопительному сезону в хранилищах накопится не менее 15 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.
Компания видит своей целью к 15 октября следующего года накопить эти 15 млрд кубометров газа, заявил Чернышов в интервью «Forbes Украина», передает ТАСС.
Если ко всему этому общую добычу удастся довести до более 18,5 млрд кубометров, то страна сможет обойтись без импорта или с минимальным импортом. В 2023 году «Нафтогаз» намерен нарастить добычу до 13,5 млрд кубометров, указал он.
Напомним, в конце ноября Чернышов просил у Соединенных Штатов потратить 1,6 млрд долларов за закупку газа.
Стало известно о бегстве мобилизованных ВСУ киевлян у Соледара
Марочко: Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара
Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, в районе Соледара украинские мобилизованные военнослужащие, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, начали сбегать с позиций и сдаваться, передает РИА «Новости».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство. Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась в Совет Европы за помощью в получении от Германии военных репараций, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Он пожаловался, что с немецкой стороны нет желания вести диалог, поэтому Польша обратилась к Совету Европы с просьбой создать формулу для сотрудничества между странами, передает ТАСС.
Мулярчик отметил, что несмотря на требования Польши, Германия не собирается сотрудничать с Польшей по вопросу репараций. Он рассчитывает на то, что именно Совет Европы поможет Польше наладить такой диалог.
Напомним, ранее был опубликован полный список требований Польши к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны, Варшава требует около 1,3 трлн долларов.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин ни при каких обстоятельствах не собирается выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций.
Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
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Госдума приняла в основном чтении законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.
Согласно закону, УК РФ дополняется новыми статьями о содействии, вовлечении, призывах и склонению к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Также к уголовной ответственности будут привлекать за обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий, передает ТАСС.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что ввиду того, что проводится СВО, и в Россию приезжают беженцы, принятие такого закона нужно для защиты страны.
Один из авторов проекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что после принятия закона Росфинмониторинг сможет контролировать и блокировать финансовые потоки диверсантов.
Яровая подчеркнула, что благодаря этому закону появляется возможность внесудебной блокировки информации о способах и методах незаконного изготовления любых боеприпасов.
«И безусловно чрезвычайно важная комплексная задача, которую мы решаем – это обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан нашей страны, обеспечение безопасности инфраструктуры», – отметила вице-спикер.
Ранее в ноябре в Госдуму был внесен правительственный проект закона, предполагающий наказание вплоть до пожизненного срока за диверсии, сопряженные с посягательством на потенциально опасные биологические объекты.
Российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военных на четырех направлениях
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В результате ударов армейской авиации по подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки Харьковской области ликвидированы до 30 военнослужащих и три автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огневое поражение нанесено скоплениям живой силы противника на Краснолиманском направлении в районе Невского Луганской народной республики (ЛНР). Возле населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. У населенных пунктов Бахмутское, Ивано-Дарьевка и Орловка Донецкой народной республики (ДНР) в результате комплексного поражения позиций ВСУ ликвидированы более 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Рядом с населенными пунктами Золотая Нива и Константиновка ДНР на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункты дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Также рядом с Новодонецким ДНР уничтожена ДРГ ВСУ. За минувшие сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС поражен склад боеприпасов ВСУ возле Невского ЛНР, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах, сообщил Конашенков.
Недалеко от населенного пункта Украинка ДНР уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, подытожили в оборонном ведомстве.
AP: США поставят Украине системы ПРО Patriot
Associated Press: США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot
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Соединенные Штаты поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщило Associated Press.
Как утверждается в материале, поставки систем противоракетной обороны Patriot будут объявлены в рамках нового пакета военной помощи Украине, однако сроки передачи комплексов Patriot Киеву пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой. Обучение украинских военных использованию американских противоракетных комплексов, предположительно, будет проходить на военной базе США в Германии и займет несколько недель. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву управляемые авиационные бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), передает ТАСС.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с Байденом. В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.