VK решила запустить карту цифровых учителей для объединения педагогов по всей стране

В рамках Года педагога и наставника компания VK решила представить карту цифровых учителей – сервис, позволяющий преподавателям обмениваться опытом.

Благодаря карте педагоги со всей России смогут знакомиться и обмениваться опытом, а также вносить вклад в развитие цифрового образования в стране, говорится в сообщении на сайте VK.

Карта цифровых учителей – сервис, созданный на базе открытой платформы VK Mini Apps. Любой учитель на карте сможет найти коллег со схожими интересами, которые пользуются цифровыми инструментами, чтобы сделать обучение эффективнее. С помощью карты педагоги смогут делиться кейсами и лучшими практиками.

Чтобы попасть на карту, учителю нужно будет заполнить анкету в мини-приложении: представиться, рассказать об образовательных интересах, указать должность и специализацию, регион и школу. Когда анкету примут, отметка педагога появится на карте.

Здесь будут собраны учителя-лидеры, двигающие вперед школьное образование с помощью востребованных цифровых продуктов. Если учитель найдет коллегу с похожими интересами или захочет задать вопрос более опытному преподавателю, он сможет перейти на его страницу во «ВКонтакте». Так профессионалам будет легче развивать сообщества, делиться наработками, находить коллег из других регионов.

«Технологии VK помогают сделать процесс обучения проще и удобнее для всех участников. Карта цифровых учителей даст каждому педагогу возможность помочь развитию сферы образования», – отметил директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.