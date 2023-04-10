Цены на нефть снизились в ожидании макроэкономических данных

Мировые цены на нефть начали снижение в ожидании новых макроэкономических данных

Цены на нефть в понедельник начали немного снижаться: рынки пребывают в ожидании ряда мировых событий.

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.55 снижается на 0,25%, достигая 84,91 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,15%, до 80,58 доллара, передает РИА «Новости».

Рынки находятся в ожидании выхода статистики инфляции за год в США, а также протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того инвесторы ожидают начала сезона корпоративной отчетности.

«Экономические данные будут ключевым фактором этой недели для рынков, – цитирует Bloomberg рыночного стратега Saxo Capital Markets Чару Чанана. – Учитывая, что решение ОПЕК частично было направлено на вытеснение продавцов с рынка нефти, цены могут отражать фундаментальные показатели рынка», – добавил он.