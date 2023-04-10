Турист из России разбился в Таиланде на мотоцикле

Российский турист попал в смертельную аварию в центре тайского города Пхукет, сообщила газета Phuket News.

Мотоцикл с двумя братьями – российскими туристами передвигался по проселочной дороге в Пхукет, однако слетел с дороги и разбился. 36-летний водитель транспортного средства по имени Максим погиб, передает РИА «Новости».

Как отметили прибывшие спасатели и полиция, россиянин был в шлеме, который, «к сожалению, не защитил его от травмы головы», пишет Phuket News. Младший брат, 32-летний Андрей пострадал и был госпитализирован, однако подробности о его состоянии не приводятся.

В день трагедии братья направлялись на водопад Банг Пэ в Па Кхлок.

По предварительным данным полиции, погибший водитель «не сумел сориентироваться на незнакомой дороге».

В комитете по безопасности дорожного движения Таиланда сообщили, что в 2023 году на Пхукете в авариях погибли 38 человек, еще 6422 получили в ДТП ранения.