Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку

Футболист Артем Дзюба объяснил, что стоит за его отказом пожать руку тренеру «Зенита» Сергею Семаку

Футболист московского клуба «Локомотив» Артем Дзюба пояснил, что не видел главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака после матча 22-го тура чемпионата России по футболу.

По словам Дзюбы, после встречи клубов, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита», Семак направился к футболисту для рукопожатия, однако тот отказался подойти к тренеру и направился в сторону подтрибунного помещения, передает РИА «Новости».

«Я его просто не видел», – заверил экс-футболист «Зенита».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с лета 2015 года, был капитаном команды. Вместе с петербургским клубом 33-летний форвард стал четырехкратным чемпионом России, причем все титулы были завоеваны подряд.

В феврале 2022 Артем Дзюба заключил с «Локомотивом» соглашение сроком до конца нынешнего сезона.