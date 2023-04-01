Читатели Le Figaro разозлились из-за покупки Евросоюзом новых вооружений для Украины

Читатели французской газеты Le Figaro возмутила новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, а покупку оплатят США и страны Евросоюза.

«Когда они говорят «оплачено ЕС», подразумевается, что 18 % суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику», – написал dutch, передает РИА «Новости».

«Этот конфликт обходится французским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки», – возмутился Anonyme.

«У меня никто не спрашивал, согласен ли я со всеми этими военными приготовлениями. А я не согласен», – заявил twiggy.

«А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!» –съязвил vaudioux14.

Пользователь Steak-frites предупредил, что «когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена».

«К ее виску приставят пистолет, а затем ее выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но, вообще, им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества», – указал читатель.

Ранее военный обозреватель Бай Мэнчэнь в издании The Paper заявил, что страны коллективного Запада ощущают усиленное давление на собственную экономику, промышленность и оборону, так как не могут умерить «аппетит» Киева.