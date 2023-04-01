МИД назвал спекуляцией резолюцию парламента Франции о «голодоморе» 1930-х годов

Захарова назвала спекуляцией резолюцию парламента Франции о признании геноцидом украинского народа «голодомора» 1930-х г

Принятая Национальным собранием Франции резолюция о признании голодомора 1932–1933 гг. в СССР «геноцидом украинского населения» является примером спекуляций для «подпитывания вооруженного конфликта» за пределами собственной страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В комментарии на сайте МИД России Захарова указала, что это «очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по восстановлению исторической справедливости, наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением.

Дипломат отметила, что Россия в очередной раз сталкивается с двуличием и русофобией европейских оппонентов. Также Захарова подчеркнула, что французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку, отказываясь от объективной оценки исторических событий

По словам Захаровой, цинично, но вполне в традициях двойных стандартов Запада, выглядят попытки французских парламентариев приравнять страшный голод начала 30-х гг. XX века к таким бесчеловечным ужасам, как Холокост или геноцид в Руанде 1994 года, косвенную ответственность за который Париж признал. Официальный представитель МИД подчеркнула, что на этом фоне «антироссийские усердия французских депутатов смотрятся особенно отталкивающе».

Ранее в конце марта депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) приняли резолюцию о признании «голодомора» на Украине в 1932-1933 годах геноцидом.

До этого МИД России назвал резолюцию Бундестага о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах геноцидом очередной попыткой оправдать насаждаемую на Украине кампанию по демонизации России.