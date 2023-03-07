В Москве решили открыть госпиталь для участников СВО и жителей новых регионов

Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»

Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»

«Воронка», которая образовалась в районе Артемовска, вынуждает Украину перебрасывать силы с других направлений. Поэтому ВСУ фактически оголили Сватово и Кременную, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные признали утрату наступательного потенциала в районе Сватово и Кременной.

«ВСУ наконец признали то, что де-факто произошло неделю, а то и две назад. Украина постепенно теряет свои позиции, им не хватает личного состава для полноценного ведения боев сразу на нескольких направлениях. Благодаря этому мы можем продвигаться в направлении Сватово и Кременной», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В районе Артемовска образовалась настоящая воронка, которая затягивает противника. И ВСУ вынуждены были оголить Сватово и Кременную. В том числе благодаря этому в ближайшее время мы можем увидеть усиление боевых действий на Северском и Харьковском направлениях», – полагает собеседник.

«Ситуация вокруг Северска напрямую зависит от Артемовска. Когда будет завершена эта операция, у России появится возможность отправить имеющиеся силы севернее. И я не исключаю, что после этого будет окончательно разбита линия Северск – Соледар – Артемовск», – объясняет экс-дипломат.

«Но Украина пока истошно пытается организовать сопротивление в Артемовске, несмотря на то что чуть ли не половина города под нашим контролем. С другой стороны, пока мы там перемалываем противника, он ослабевает на других направлениях. А это нам на руку», – заключил Мирошник.

Ранее офицер ВСУ Юрий Кочевенко сообщил, что в районе Сватово и Кременной у украинских войск практически не осталось возможностей для наступления, поскольку их «в три раза меньше», а ВС России существенно продвинулись. Кочевенко также предложил, что ВСУ могут оставить какой-то населенный пункт.

В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что после подъема грунтовых вод в районе Сватово украинские окопы затопило, и иностранные наемники начали отказываться находиться в таких условиях. Так, из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении были зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками.

Напомним, что в понедельник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.

Ранее немецкая газета Bild писала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Это решение, скорее всего, было поддержано ВСУ, однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.

Во вторник также стало известно, что Артемовск почти наполовину находится под контролем российских сил.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД