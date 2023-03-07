Бойцы СВО поздравили женщин России с 8 марта

Народный фронт передал поздравления с 8 Марта всем женщинам России от бойцов СВО

В преддверии Международного женского дня представители Народного фронта записали видеопоздравления от военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Теплые пожелания бойцы передали своим родным – мамам, бабушкам, сестрам, женам, девушкам и дочерям, а также всем женщинам России.

Представители молодежного крыла президентского движения навестили женщин и передали им лично видеопоздравления от бойцов с передовой, а также вручили подарки к празднику. Такие поздравления и приветы от военнослужащих, находящихся в зоне СВО, получат около 2 тыс. семей по всей России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Акция стартовала 3 марта и проходит в 21 регионе страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках.

«В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы!» мы регулярно доставляем гуманитарную помощь ребятам на передовую и со многими на связи. Понимаем, что бойцы сильно скучают по своим семьям. Видим, как они реагируют, когда получают детские рисунки или письма, иногда даже со слезами на глазах. Знаем, насколько это важно. Поэтому у нас появилась такая идея с видеоприветами, которую мы решили реализовать в канун праздника», – рассказал руководитель молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Одной из первых видеопривет от сына и букет тюльпанов получила жительница Краснодарского края Светлана. Ее сын уже год выполняет боевые задачи в зоне СВО. Добрые пожелания боец передал не только для своей матери, но и для всех, кто ждет родных на гражданке.

«Дорогие женщины, хочу поздравить вас с 8 Марта, пожелать крепкого здоровья и много радости», – отметил военнослужащий в праздничном видеопоздравлении.

Пожелания в такой необычной форме, по словам родных, – лучший подарок.

«Он у нас такой простой парень. Захотел маме сюрприз сделать – сделал. А нам большего и не надо, чем хотя бы небольшая весточка. Все время ему говорим – если есть возможность прислать хотя бы смайлик, чтобы мы поняли, что ты жив и здоров, присылай. Спасибо огромное, вы даже не представляете, какой подарок вы нам сделали!» – поблагодарила Народный фронт мать бойца из Краснодарского края Светлана.

В ряде регионов видеопослания с фронта передают в торжественной обстановке. В Екатеринбурге женщин для вручения подарков пригласили в компанию «Сима-ленд», а в Энгельсе Саратовской области встреча пройдет в кинотеатре. Также Народный фронт поздравил женщин-военнослужащих – участников СВО. А чтобы создать праздничное настроение на улицах и площадях городов новых территорий, представители президентского движения вместе с МВД и Народной дружиной вручали цветы всем женщинам.