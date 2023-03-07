Мишустин призвал контролировать цены на хлеб

Мишустин: Важно, чтобы в России цены на хлеб не повышались

Цены на хлеб в России должны быть стабильными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе общения с сотрудниками ООО «КБК «Черемушки».

Он поинтересовался, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тыс. рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в 2022 году, передает ТАСС.

В компании ответили утвердительно. «Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась», – сказал Мишустин. Премьер положительно оценил, что в этой ситуации получилось сдержать цены.

Он рассказал, что однажды в школе не доел хлеб, после чего учительница посвятила половину урока рассказу о том, какое значение имеет хлеб.

Этот рассказ произвел на будущего премьера большое впечатление. «Я даже когда беру кусочек хлеба, стараюсь взять столько, сколько съем, чтобы его не выбрасывать», – рассказал он.

На предприятии Мишустин вспомнил, что во время учебы в институте подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной на Кутузовском проспекте.

«Рано утром его привозили – в пять-шесть утра – мы приходили, работали, затем уходили на занятия. И за это работодатель дарил нам потом хлеб, мы его кушали, еще и сметану разгружали», – рассказал он.