Винер пообещала «не успокоиться» после отстранения от международных соревнований

Эксперт увидел грубую подтасовку в эстонских выборах

Политолог Рева: Выборы в Эстонии оказались грубо подтасованными

Результат состоявшихся в Эстонии парламентских выборов стал итогом грубой подтасовки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. Тем временем эстонская оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) заявила, что не признает официально объявленный исход выборов – до тех пор, пока не убедится в том, что голоса подсчитали честно.

5 марта в Эстонии состоялись выборы в Рийгикогу (парламент). Первоначально, согласно данным экзитполов, казалось, что победу одерживают консерваторы из партии EKRE. Им приписывали 25,2% голосов, в то время как Партии реформ, в рядах которой состоит нынешний премьер-министр Эстонии, – всего 20,1% голосов.

Но после подсчета голосов и по итогам электронного голосования выяснилось, что Партия реформ набирает 31,2%, EKRE – лишь 16,1%, а Центристская партия (за которую традиционно голосуют русскоязычные граждане Эстонии – 15,3%. Далее, в соответствии с достигнутыми результатами следуют «Эстония-200» (13,3%), Социал-демократическая партия (9,3%) и «Отечество» (8,2%). Теперь Партия реформ получит 37 мандатов в Рийгикогу (плюс 3 по сравнению с предыдущими выборами), а EKRE – 17 (минус 2).

Глава Консервативной народной партии Мартин Хельме выразил недоверие к результату, объявленному эстонским Центризбиркомом. Он заявил, что консерваторы пойдут в суд и потребуют доступа к счетным компьютерам. «Начнем с того, что в первый день, когда были запущены электронные выборы, что-то сразу пошло не так, и закончим тем, что, хотя избирательная комиссия говорит, что результаты должны стать известны через час после закрытия участков (то есть в 21:00 – прим. газеты ВЗГЛЯД), мы ждем до 11–12, и цифры совершенно не совпадают с бумажными бюллетенями. Даже отдаленно не совпадают. По-моему, в правдоподобность электронных выборов невозможно поверить», – сказал лидер консерваторов.

Он не считает, что EKRE допустила какие-либо ошибки в своей предвыборной агитации. «Я думаю, что сигналы нашей кампании были правильными. Я думаю, что тот пузырь, в котором живут в политических кругах Таллина и в СМИ – будто народ Эстонии в первую очередь заботит Украина – на самом деле не соответствует действительности», – сказал председатель EKRE.

В свою очередь политолог Максим Рева, сам являющийся уроженцем Эстонии, напомнил газете ВЗГЛЯД, что накануне выборов партию EKRE «топили» с помощью «тяжелой артиллерии» – в американском издании Politico вышла статья, где эту организацию обвинили в связях с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

При этом EKRE, будучи эстонскими националистами, одновременно являются евроскептиками, находятся в недоброжелательных отношениях с брюссельским истеблишментом и американской Демократической партией, зато выражают симпатии экс-президенту США Дональду Трампу. После победы Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году основатель EKRE Март Хельме назвал его «коррумпированным типом» и усомнился, что тот победил честно – за что лишился поста главы эстонского МВД.

Максим Рева добавил, что к настоящему моменту EKRE два года находится в оппозиции, а Кая Каллас, соответственно, у власти – и при ней Эстония серьезно «просела» в плане экономики. «Поэтому внезапная победа Партии реформ кажется мне крайне подозрительной. Тут все просто вопиет о подтасовке, которую «реформисты», будучи правящей партией, имели все возможности организовать. Кая Каллас, которую прозвали «принцессой войны», шла на выборы с единственной идеей-фикс – наращивать градус геополитического противостояния с Россией», – пояснил собеседник.

«Что касается экономики и уровня жизни в самой Эстонии – эти темы ее, похоже, просто не волнуют. В то же время EKRE, которые, надо признать, талантливые популисты, настаивали на том, что главным предметом заботы для эстонских властей должна являться все-таки сама Эстония, а не Украина. Результаты экзитполов показывали, что избиратель в массе своей разделяет эту точку зрения. А потом – бац! – в одночасье все меняется. Я как человек, который занимается политикой не первый год, не верю, что возможны подобные случайные кульбиты. Тут вспоминается афоризм, приписываемый товарищу Сталину: неважно, как голосуют, важно, как подсчитают», – подчеркнул политолог.

В то же время Рева усомнился в том, что EKRE сможет доказать свою правоту через суд. «Те, кто организовал эту подтасовку, имеют все возможности замести следы. Глубоко сомневаюсь, что EKRE позволят добыть доказательства произведенной подмены. Однако если консерваторы не отступятся, будут продолжать требовать правды и последовательно пойдут по судебным инстанциям, не давая забыть обо всей этой истории, то поспособствуют падению доверия населения к избирательной системе. Хотя эстонский менталитет такой, что люди будут лишь роптать на кухнях, а на открытое возмущение решатся немногие», – предположил Рева. Он добавил, что от предположительной подтасовки могла пострадать не только партия EKRE.

«Единственная политсила на этих выборах, которая реально озабочена защитой прав местного русского населения, – общий список Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и движения Koos/«Вместе». Первоначальные результаты показывали, что представитель этого списка Айво Петерсон проходит в парламент. Потом, по итогам произведенного подсчета, выяснилось – нет, не проходит…» – сообщил Рева.

Напомним, Партия реформ под руководством премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии. Об этом сообщила республиканская избирательная комиссия. Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта, передает «РИА Новости».

Всего было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент, партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5-процентный избирательный барьер.

Ранее эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина. В частности, министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в республику подбитый танк Т-72.

Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносили к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирал.

В городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.

Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.

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