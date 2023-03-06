Россия призвала стороны в Карабахе к сдержанности

МИД: Россия после обострения в зоне конфликта в Карабахе призвала к сдержанности

Москва после обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта выражает серьезную озабоченность и призывает стороны к сдержанности и шагам по деэскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, повлекшего человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны, передает РИА «Новости».

Захарова добавила, что Москва призывает стороны к сдержанности и шагам по деэскалации, а также подтверждает необходимость соблюдения положений от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и военных действий.

Она подчеркнула, что вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности российского миротворческого контингента, должны решаться мирным путем.

Напомним, в воскресенье стало известно о произошедшей перестрелке в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что в районе Хайпалу диверсионная группа ВС Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. Трое сотрудников правоохранительных органов погибли, еще один находится в больнице.

Позже в МИД Армении заявили, что подобные действия Баку следует рассматривать как «терроризм».

В свою очередь в МИД Азербайджана заявили о необходимости вывода армянских военных из Карабаха. Ведомство отмечает, что Баку, кроме вывода войск, требует выполнения трехсторонних заявлений, прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении на азербайджанскую территорию.